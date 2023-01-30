快訊

新內閣名單未見潘孟安、顧立雄 陳宗彥笑談原因

T1聯盟／新年迎新兵！中信特攻簽下「綠衫軍」泰托姆前隊友

國4豐潭段通車豐勢路塞爆 公路總局推5改善方式

中央社／ 台中30日電

國道4號豐原潭子段1月16日通車後，造成豐原區豐勢路、富陽路口附近，上下班尖峰時刻出現塞車，公路總局今天初步協調5個改善方法，試辦3個月後再檢討。

國道4號豐潭段1月16日全線通車，台中環狀高快速道路完成連結。但因國4豐潭段的交流道口設置在豐勢路上，通車後發生交流道回堵狀況，塞車情況引發民怨。

對於塞車問題，新春開工第一天，公路總局第二區養護工程處台中工務段長郭純鑑邀集台中市交通局、豐原警分局、豐原區公所、台中市公共運輸及捷運工程處等相關單位，到豐勢路、富陽路口會勘。

郭純鑑接受媒體聯訪指出，春節期間已調整標示、燈號，豐勢路二段477巷口優化，多一個車道疏解車流，豐勢路二段535巷調整為單行道，以免車輛被導航引入向內，交通受阻。

會勘時各單位提出建議、意見，郭純鑑初步整理5個決議，其中有豐勢路二段535巷改為單行道、管制小客車單向通行，機車可雙向，試辦3個月後檢討。

另外，豐勢路公車候車亭遷移，豐原匝道兩側豐勢路段加設標示牌，提醒用路人將進入豐原匝道，往潭子東行方向，台中工務段已優化調整標示號誌，以及國豐路、豐勢路口的監視器因施工移除，高公局重設使用，便利警方監控車流。

塞車 國道 台中市

延伸閱讀

豐原市場偷油豆腐2袋鳳梨1箱 婦人1小時內被逮

全國最高霧台谷川大橋頻傳人墜橋 公路總局加高護欄

春節連假結束 中橫關原段恢復4時段放行

影／國四豐原匝道豐勢路與富陽路口塞車 今會勘提解方

相關新聞

影／防10萬人潮聚集呷丁酒 紫南宮今年持續改發料理包

春節期間，紫南宮另一大型文化資產活動「呷丁酒」，過去每年來參與人數都上10萬人，今年面臨肺炎疫情持續未歇已滿3年，主委莊...

潭子瑞友百貨生鮮超市經營30年 2月中旬將結束營業

台中市潭子區瑞友百貨生鮮超市，經營30年，業者預告將在今年2月中旬結束營業，很多在地入說可惜，業者表示，房東未事先通知要...

點亮「幸福台中Happy兔」 中台灣元宵燈會2月4日登場

2023年中台灣元宵燈會「幸福台中」，將於2月4日至12日，於中央公園登場，今年共規畫6大主題燈區、11款兔子、超過30...

過年堆滿8噸垃圾 溪湖鎮公所將設監視錄影防偷倒

春節年假期間，彰化縣溪湖鎮公所門前堆滿垃圾被拍照PO網，鎮公所當天派員清運；今天鎮長何炳樺表示，過去都這樣丟垃圾，今年卻...

南投新春團拜 許淑華許願：4年內拿出施政好成績

南投縣政府今號召產官學各界舉辦新春團拜，由縣長許淑華主持，而在新的一年，她要逐步落實她3大主軸10大願景的政見，更許願一...

開春上班日搖搖樂 大城鄉農會金融交易都有獎

彰化縣大城鄉農會一連3年榮獲農金獎，今天開春第一天上班，鄉農會舉辦「搖搖樂」回饋客戶，今天到信用部交易都可參加，上午送出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。