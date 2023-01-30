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STEAM教育前進南投 學童腦力激盪動手玩科學

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
「2023仰望未來STEAM教育培力冬令營」今於南投縣中興國中登場。圖／仰望教育基金會提供
「2023仰望未來STEAM教育培力冬令營」今於南投縣中興國中登場。圖／仰望教育基金會提供

「2023仰望未來STEAM教育培力冬令營」今於南投縣中興國中登場，清華大學跨領域科學教育中心主任戴明鳳率領科普團隊，將在為期6天2梯次活動中帶領國小學童透過STEAM課程，引導孩子自行思考運用科技去解決生活周遭的問題。

仰望教育基金會指出，國外研究顯示，11歲前學習STEAM教育是最佳時期，但在國內常規教學場域，缺乏具相關教學經驗的教師、教材與教案，中小學端更欠缺足夠經費，開闢相關領域課程，提供有興趣的學生學習，或是培育學生的潛能。

基金會今年聘請戴明鳳親自設計課程，並在南投縣首度開辦為期6天2梯次「仰望未來STEAM教育培力冬令營」。

戴明鳳說，營隊課程以DIY體驗、演示實驗為主，並在探究科學實驗、分組討論等活動實作中，進一步引導孩子探究、發現問題，鼓勵他們「自己思考」如何運用科技去解決生活周遭的問題，於結業前將所學內化為具體實踐。

仰望教育基金會執行長李枝桃說，出身教育界的她，日前遇到一名務農種植茭白筍的家長，該名家長興奮的給予她回饋，感謝她在其校長任內推展科學教育，他的孩子因此成為科技新貴，這也讓該基金會確立支持推動STEAM教育的方向。

「2023仰望未來STEAM教育培力冬令營」今於南投縣中興國中登場。圖／仰望教育基金會提供
「2023仰望未來STEAM教育培力冬令營」今於南投縣中興國中登場。圖／仰望教育基金會提供
「2023仰望未來STEAM教育培力冬令營」今於南投縣中興國中登場。圖／仰望教育基金會提供
「2023仰望未來STEAM教育培力冬令營」今於南投縣中興國中登場。圖／仰望教育基金會提供

南投 小學 團隊

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