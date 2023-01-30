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影／防10萬人潮聚集呷丁酒 紫南宮今年持續改發料理包

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
紫南宮呷丁酒活動每年吸引10萬人來吃福，是農曆春節期間的重要地方文化資產。記者黑中亮／攝影 本報系資料照片
紫南宮呷丁酒活動每年吸引10萬人來吃福，是農曆春節期間的重要地方文化資產。記者黑中亮／攝影 本報系資料照片

春節期間，紫南宮另一大型文化資產活動「呷丁酒」，過去每年來參與人數都上10萬人，今年面臨肺炎疫情持續未歇已滿3年，主委莊秋安表示，面對疫情廟方不敢大意，提前做出安全防範，仍以燒酒雞生鮮包在現場發送方式，考量呷丁酒屬於戶外開闊的活動，通風良好並不是在密閉式空間，決定今年丁酒以「個人調理包」方式供應。

紫南宮主委莊秋安指出，「呷丁酒」又稱為「吃福」，意即分享當地居民娶妻、添丁的喜氣，所以每年會將信徒祭拜土地公的供品，現場烹煮成麻油雞供參與民眾共食，象徵分享福氣，意即讓所有參與的民眾分享當地居民娶妻、添丁的喜氣和福氣，同時也獲得土地公的庇佑。

莊秋安說，「呷丁酒」習俗在每年農曆正月16日舉辦，今年因疫情尚不明朗，考量往年從早到中午共可10萬人與會的盛況，群聚的不確定性風險太高，還是讓信眾當天戴口罩前來領取後，自行帶回家加熱或微波食用，今年第三年將製作5萬包，同樣改以發放料理包方式，讓大家放心帶回家加熱吃，風味不會變，也吃得安心又健康。

而前年成功研發出來的個人丁酒調理包，350公克包裝，同樣以燒酒雞生鮮包製作完成，雖然比起往年的製作成本高出不少，但在配合中央疫情指揮中心的防疫要求下，仍努力維持丁酒傳統外，減少上萬人的密集接觸，也降低群聚風險。

紫南宮呷丁酒活動，前年起為發放個人丁酒調理包方式，同樣以燒酒雞生鮮包製作完成。記者黑中亮／攝影
紫南宮呷丁酒活動，前年起為發放個人丁酒調理包方式，同樣以燒酒雞生鮮包製作完成。記者黑中亮／攝影
紫南宮呷丁酒活動每年吸引10萬人來吃福，是農曆春節期間的重要地方文化資產。記者黑中亮／攝影 本報系資料照片
紫南宮呷丁酒活動每年吸引10萬人來吃福，是農曆春節期間的重要地方文化資產。記者黑中亮／攝影 本報系資料照片
紫南宮呷丁酒活動，前年起為發放個人丁酒調理包方式，同樣以燒酒雞生鮮包製作完成。記者黑中亮／攝影
紫南宮呷丁酒活動，前年起為發放個人丁酒調理包方式，同樣以燒酒雞生鮮包製作完成。記者黑中亮／攝影

疫情 生鮮 紫南宮

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