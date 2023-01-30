快訊

哭哭...台積電大漲40元 逾3萬小股東年前下車「虧大了」

日本機場本月第2起「炸彈恐嚇」 全日空2航班臨時取消

陳建仁四大原則組閣 完整新內閣名單公布

過年堆滿8噸垃圾 溪湖鎮公所將設監視錄影防偷倒

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮在鎮內8個定點懸掛公告，未來裝設監視錄影機防偷倒。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮在鎮內8個定點懸掛公告，未來裝設監視錄影機防偷倒。記者簡慧珍／攝影

春節年假期間，彰化縣溪湖鎮公所門前堆滿垃圾被拍照PO網，鎮公所當天派員清運；今天鎮長何炳樺表示，過去都這樣丟垃圾，今年卻被故意PO網給鎮公所難堪，鎮公所今天除了向環保局申請補助裝設錄影監視器，並懸掛警告布條。

溪湖鎮公所與溪湖鎮衛生所之間，大年初四被丟滿垃圾，有鎮民代表、鎮民拍照PO到臉書溪湖地方社群網站，鎮公所清潔隊派出一輛車斗容量8噸的清潔車清運也派員看守，撤崗後的傍晚和夜間被丟垃圾數量逾半。

鎮長何炳樺表示，以前過年鎮公所都被這樣丟垃圾，不只今年被偷倒，今年他想讓辛苦的清潔隊員多放一天假，延後一天上班，改為大年初五收垃圾，鎮代劉晚玉服務處就在鎮公所對面，大年初四看到垃圾成堆可先打電話給溪湖鎮清潔隊，而不是先PO網公告；鎮公所獲知後立刻派員清運，以積極態度面對。

清潔隊長楊熊寶說，溪湖鎮有8個定點清運點，鎮公所先在各定點清運點懸掛公告，在非清運時間內丟垃圾將被罰款，另向環保局申請監視錄影設備，未來這8個點都會監視錄影，希望鎮民看清楚清運時間，非清運時間內放置垃圾將視同亂丟廢棄物。

「拍照PO網之前，我先Line鎮長，鎮長沒讀。」鎮民代表劉晚玉回應說，到現在鎮長還是沒讀訊息；溪湖鎮以前大年初四恢復清運垃圾，她住鎮公所對面，過去20年沒被丟成這樣，今年「鎮民趕不上鎮長的腳步」，提早一天拿出來丟，堆成這個樣子，別的鎮代和鎮民也拍照PO網，為何單挑她？何況鎮公所清運後，是她主動看守；請鎮長回歸鎮政，不要岔開問題。

衛生所 監視器

延伸閱讀

北市清潔隊提早上工 明起收一般垃圾廚餘及資源回收

大型家具清運點被丟衣服、垃圾 他揭三重人行道垃圾山「素質太差」

春節10天連假來了！ 台中市這兩天改定時定點、除夕提早收運

基隆春節垃圾清運至除夕夜16處定點 初四恢復正常收運

相關新聞

影／防10萬人潮聚集呷丁酒 紫南宮今年持續改發料理包

春節期間，紫南宮另一大型文化資產活動「呷丁酒」，過去每年來參與人數都上10萬人，今年面臨肺炎疫情持續未歇已滿3年，主委莊...

潭子瑞友百貨生鮮超市經營30年 2月中旬將結束營業

台中市潭子區瑞友百貨生鮮超市，經營30年，業者預告將在今年2月中旬結束營業，很多在地入說可惜，業者表示，房東未事先通知要...

點亮「幸福台中Happy兔」 中台灣元宵燈會2月4日登場

2023年中台灣元宵燈會「幸福台中」，將於2月4日至12日，於中央公園登場，今年共規畫6大主題燈區、11款兔子、超過30...

過年堆滿8噸垃圾 溪湖鎮公所將設監視錄影防偷倒

春節年假期間，彰化縣溪湖鎮公所門前堆滿垃圾被拍照PO網，鎮公所當天派員清運；今天鎮長何炳樺表示，過去都這樣丟垃圾，今年卻...

南投新春團拜 許淑華許願：4年內拿出施政好成績

南投縣政府今號召產官學各界舉辦新春團拜，由縣長許淑華主持，而在新的一年，她要逐步落實她3大主軸10大願景的政見，更許願一...

開春上班日搖搖樂 大城鄉農會金融交易都有獎

彰化縣大城鄉農會一連3年榮獲農金獎，今天開春第一天上班，鄉農會舉辦「搖搖樂」回饋客戶，今天到信用部交易都可參加，上午送出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。