過年堆滿8噸垃圾 溪湖鎮公所將設監視錄影防偷倒

春節年假期間，彰化縣溪湖鎮公所門前堆滿垃圾被拍照PO網，鎮公所當天派員清運；今天鎮長何炳樺表示，過去都這樣丟垃圾，今年卻被故意PO網給鎮公所難堪，鎮公所今天除了向環保局申請補助裝設錄影監視器，並懸掛警告布條。

溪湖鎮公所與溪湖鎮衛生所之間，大年初四被丟滿垃圾，有鎮民代表、鎮民拍照PO到臉書溪湖地方社群網站，鎮公所清潔隊派出一輛車斗容量8噸的清潔車清運也派員看守，撤崗後的傍晚和夜間被丟垃圾數量逾半。

鎮長何炳樺表示，以前過年鎮公所都被這樣丟垃圾，不只今年被偷倒，今年他想讓辛苦的清潔隊員多放一天假，延後一天上班，改為大年初五收垃圾，鎮代劉晚玉服務處就在鎮公所對面，大年初四看到垃圾成堆可先打電話給溪湖鎮清潔隊，而不是先PO網公告；鎮公所獲知後立刻派員清運，以積極態度面對。

清潔隊長楊熊寶說，溪湖鎮有8個定點清運點，鎮公所先在各定點清運點懸掛公告，在非清運時間內丟垃圾將被罰款，另向環保局申請監視錄影設備，未來這8個點都會監視錄影，希望鎮民看清楚清運時間，非清運時間內放置垃圾將視同亂丟廢棄物。

「拍照PO網之前，我先Line鎮長，鎮長沒讀。」鎮民代表劉晚玉回應說，到現在鎮長還是沒讀訊息；溪湖鎮以前大年初四恢復清運垃圾，她住鎮公所對面，過去20年沒被丟成這樣，今年「鎮民趕不上鎮長的腳步」，提早一天拿出來丟，堆成這個樣子，別的鎮代和鎮民也拍照PO網，為何單挑她？何況鎮公所清運後，是她主動看守；請鎮長回歸鎮政，不要岔開問題。