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南投新春團拜 許淑華許願：4年內拿出施政好成績

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
「2023癸卯兔年南投縣各界新春團拜」今在縣府舉行，縣長許淑華（左1）許願要在4年內拿出施政好成績。圖／南投縣政府提供
「2023癸卯兔年南投縣各界新春團拜」今在縣府舉行，縣長許淑華（左1）許願要在4年內拿出施政好成績。圖／南投縣政府提供

南投縣政府今號召產官學各界舉辦新春團拜，由縣長許淑華主持，而在新的一年，她要逐步落實她3大主軸10大願景的政見，更許願一定要在4年內拿出施政好成績。她也提到，南投燈會賞燈人潮將邁入400萬人次，有機會突破去年紀錄。

「2023癸卯兔年南投縣各界新春團拜」今在縣府舉行，許淑華率副縣長王瑞德、秘書長洪瑞智及各局處長出席，多名鄉鎮市長、縣議員及書法大師李轂摩、南投醫院長洪弘昌、南投市農會理事長柯銘洲、我國民宿協會全國聯合會理事長張心盈、縣榮民服務處長曹東發等代表藝文、農會、觀旅業及退伍軍人各界到場與會。

對於兔年新春伊始，許淑華指出，他在上任前提出「領投發展」、「全齡宜居」、「創新永續」3大主軸政見，內含10大施政重點，無論是垃圾去化、交通建設、農業發展及雙語教育等措施，她與縣府團隊都會在開春後加緊腳步落實推動。

此外，縣府也會結合各鄉鎮市公所實現相關聯合政見，順利推動各鄉鎮市的基層業務，並期待未來繼續獲得縣議會的督促與支持，以及縣內產官學各界的幫忙與協助，她許願自己一定要在4年內拿出好成績，對縣民交出漂亮的施政成績單。

許淑華也提到，今年的10天春節連假，各地遊客湧入南投縣走春，其中南投燈會賞燈人數已超過300萬人次，距離元宵節燈會閉幕，也還有6天，相信賞燈人潮能很快邁入400萬人次，有機會一舉突破去年南投燈會的360萬人次的紀錄。

「2023癸卯兔年南投縣各界新春團拜」今在縣府1樓大廳舉行，現場喜氣洋洋。圖／南投縣政府提供
「2023癸卯兔年南投縣各界新春團拜」今在縣府1樓大廳舉行，現場喜氣洋洋。圖／南投縣政府提供
「2023癸卯兔年南投縣各界新春團拜」今在縣府舉行，縣長許淑華（左1）現場發送紅包福袋。圖／南投縣政府提供
「2023癸卯兔年南投縣各界新春團拜」今在縣府舉行，縣長許淑華（左1）現場發送紅包福袋。圖／南投縣政府提供

南投 燈會 許淑華

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