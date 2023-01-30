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潭子瑞友百貨生鮮超市經營30年 2月中旬將結束營業

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中潭子瑞友百貨生鮮超市經營30年，今年2月中旬將結束營業。記者游振昇／攝影
台中潭子瑞友百貨生鮮超市經營30年，今年2月中旬將結束營業。記者游振昇／攝影

台中市潭子區瑞友百貨生鮮超市，經營30年，業者預告將在今年2月中旬結束營業，很多在地入說可惜，業者表示，房東未事先通知要將土地出租給全聯，租約2月底到期，後續將處理退貨及固定設備。

許多當地民眾都說可惜，有人說，這是他們和小孩常去的超市，有些品項在外面的超市買不到，方便又便宜，現在要結束，很捨不得。

瑞友超市的老闆賴姓業者，曾在台中市北屯、潭子、神岡及沙鹿經營4家百貨超市，神岡區的店取名「神岡百貨」，其餘都叫「瑞友百貨生鮮超市」，2年前因房東將土地賣掉而關掉北屯區店面，這次因房東兄弟分家，土地出租給全聯，瑞友潭子店2月底租約到期，將不再營業。

賴姓業者表示，目前潭子已有7家全聯，消費者選擇性將愈來愈少，他經營超市賣的東西多，在地民眾有需求就賣，不會因銷售情況不佳就不賣，賣的東西比較多元。

今天到瑞友超市採買的一名婦人說，瑞友超市有些品項比全聯更便宜，10多年曾傳出全聯要進駐該超市地點，這次終於土地被租走，很可惜；另一名婦人說，瑞友超市在當地已經營超過30年，是在地人的回憶，很多東西都可零買很方便。

台中潭子瑞友百貨生鮮超市經營30年，今年2月中旬將結束營業。記者游振昇／攝影
台中潭子瑞友百貨生鮮超市經營30年，今年2月中旬將結束營業。記者游振昇／攝影

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