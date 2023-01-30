開春上班日搖搖樂 大城鄉農會金融交易都有獎

彰化縣大城鄉農會一連3年榮獲農金獎，今天開春第一天上班，鄉農會舉辦「搖搖樂」回饋客戶，今天到信用部交易都可參加，上午送出一個最大獎「大同電鍋」，下午信用部營業時間截止前持續「搖搖樂」，參加者都有獎。

春節年假10天，大城鄉農會今起開始營業，湧入許多辦理農業業務的民眾，大城鄉農會準備搖搖樂六個獎項，分別是毛毯、雞蛋、保溫杯、對碗、大同電鍋、泡茶禮盒，依據平日交易最大量各準備16組至50組。

總幹事蔡南輝說，大城鄉是偏鄉，鄉農會近年在鄉親照顧之下，信用部業績蒸蒸日上，他和鄉農會員工充滿感謝，今天第一天上班舉辦活動回饋鄉親，來者有獎，希望大家同樂都有好彩頭。

今天到大城鄉農會信用部完成金融交易的客戶都可拿到一顆紅球，到搖搖樂遊戲機動手搖出自己的獎項。信用部主任許琬翎表示，上午約110名客戶完成金融交易參加搖搖樂，送出一個最大獎大同電鍋和其它的毛毯、對碗等獎項，普獎10顆排蛋（雞蛋）也送出多排，搖獎時間短但人人充滿期待，達到新春歡樂效果。