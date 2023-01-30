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春節垃圾量暴增 南投外運焚化卡關又見垃圾危機

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣初估10天假期，垃圾收運總量達5000公噸，但外運焚化爐卡關，垃圾堆置危機加劇。記者賴香珊／攝影
南投縣初估10天假期，垃圾收運總量達5000公噸，但外運焚化爐卡關，垃圾堆置危機加劇。記者賴香珊／攝影

春節連假結束，家戶垃圾大增，南投縣初估10天假期，垃圾收運總量達5000公噸，是平日收運量2倍，且因各縣市焚化爐塞車，垃圾堆置危機加劇。南投縣環保局表示，將視縣內各垃圾堆置場狀況，優先外運處理腹地小已無法容納的鄉鎮。

今年春節連假長達10天，過年前後掃除住家，年節期間圍爐宴飲，加上遊子返鄉、大量遊客湧入南投，垃圾量也隨之增加，為便利民眾，並維護環境清潔，各鄉鎮多於大年初五就恢復垃圾收運，但近期收運量暴增，導致垃圾又大量堆置。

南投縣環保局指出，過去全縣垃圾收運量每日約250公噸，但今年假期較長，返鄉民眾及造訪遊客較多，年節前後的垃圾收運量每日約500公噸，為平日的2倍，10天垃圾收運總量達5000公噸，全縣整體垃圾堆置總量也增至23.5萬公噸。

只是，垃圾堆積量增加，外運焚化卻卡關，環保局表示，過年前每日外運至他縣市焚化爐去化量約150至200公噸，但年後各地垃圾爆量，有焚化爐的縣市會先消化自家垃圾，再協助外縣市，因此縣內垃圾要恢復正常外運去化尚需一些時間。

環保局長李易書則說，上周已先協調外縣市開放少量外運，現階段將視各垃圾堆置場狀況，優先外運處理堆置腹地小、已無空間容納垃圾，像埔里、鹿谷等地清潔隊，讓當地垃圾得以持續收運，其餘鄉鎮市則加強打包，待恢復正常外運去化。

針對南投縣垃圾堆積已達23.5萬公噸，垃圾堆置危機未解，李易書表示，縣內垃圾堆置量龐大，但目前每年外運去化量約5至6萬噸，明顯不足，目前積極與5個友善縣市洽談協助垃圾焚化事宜，盼今年能達到8萬至10萬噸的去化目標。

南投縣初估10天假期，垃圾收運總量達5000公噸，但外運焚化爐卡關，垃圾堆置危機加劇。記者賴香珊／攝影
南投縣初估10天假期，垃圾收運總量達5000公噸，但外運焚化爐卡關，垃圾堆置危機加劇。記者賴香珊／攝影
南投縣初估10天假期，垃圾收運總量達5000公噸，但外運焚化爐卡關，垃圾堆置危機加劇。記者賴香珊／攝影
南投縣初估10天假期，垃圾收運總量達5000公噸，但外運焚化爐卡關，垃圾堆置危機加劇。記者賴香珊／攝影

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