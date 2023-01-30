中台灣元宵燈會不塞車秘訣 交局：善用大眾運輸工具

2023中灣元宵燈會「幸福台中」2月4日至12日在水湳中央公園登場，為期9天。台中市政府交通局鼓勵民眾多利用大眾運輸工具。

交通局長葉昭甫說，水湳中央公園周邊多條公車路線，包括8、6(副)、25、88、157(繞、延)、355延、525、529、綠4等9條公車路線，活動期間將協調客運業者配合加密班次。

活動期間4個週末，包括2月4、5、11、12日加碼免費接駁車服務，交通局提供市政府線及松竹線2條免費接駁路線，各接駁站前往會場的發車時間為下午4點至晚上8點；回程發車時間為晚上7點至晚上10點30分，班距約15分鐘一班車，坐滿即開。

葉昭甫呼籲，賞燈的朋友可搭乘捷運至「文華高中站」或「文心櫻花站」，捷運站出站後經甘肅路即可抵達中央公園燈區。

外縣市民眾來台中賞燈，搭乘高鐵可在台中站下車後，轉乘捷運至市政府站(1號出口)出站後右轉，依循現場指標搭乘「市政府線」接駁車至燈會；搭乘台鐵可在松竹車站下車後，出站右轉依循指標步行至台鐵西站旁(近捷運松竹站出口2)搭乘「松竹線」接駁車至燈會。

捷運沿線各站周邊停車場，平日透過「捷運+步行」、假日還能利用「捷運+接駁車」方式前往燈區，交通局在台中交通網APP新增「燈會專區」，民眾點選即可查看燈會交通資訊，另點選APP內的「景點周邊停車場」能快速查詢捷運周邊停車場名稱及顯示剩餘車格。

交通局表示，水湳中央公園鄰近會場的東北側(啟航路至中科路之間)規劃1處機車免費停放區，提供約4100個機車格位，方便騎車前往的民眾停好車後步行抵達會場。

葉昭甫提醒，為維持燈區周邊交通順暢，自1月30日至2月13日周邊全天候交通管制，嚴加取締違規停放車輛，請民眾配合現場指引牌面及交管人員指揮通行，建議可多搭乘「捷運+步行」或「捷運+接駁車」。