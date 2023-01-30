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新內閣上路 王惠美爭取二林精密園區及都計變更等建設

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天在縣府中庭主持彰化縣各界新春團拜，強調縣府團隊將積極推動五大施政願景。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美今天在縣府中庭主持彰化縣各界新春團拜，強調縣府團隊將積極推動五大施政願景。記者劉明岩／攝影

行政院長蘇貞昌今天辭職，新舊內閣明天交接，彰化縣長王惠美今天在縣府中庭主持彰化縣各界新春團拜，接受媒體聯訪時指出，將向新內閣爭取支持二林精密園區以及都市計劃變更等建設，期盼中央支持。

彰化縣各界新春團拜是由縣長王惠美主持，邀請鄉鎮長、民意代表、士農工商各界代表新春致意。王惠美致詞說，彰化建縣即將300年，除了承先也要啟後，更要繼往開來，縣府團隊將積極推動五大施政願景，包括軌道建設、綠色產業綠色經濟、彰化都市再生、全齡全能社會福利，還有永續彰化循環經濟等。

工商業代表彰化縣工業會副理事長盧玉娟表示，近年疫情影響下，受到王縣長勉勵，希望把好人才留在彰化，工業團體率先在年底之前把薪水調高，從8%調升至15%，也期許各界工商團體把好人才留在彰化就業。

醫界代表秀傳醫療體系總裁黃明和表示，醫療體系會持續為大家服務，祝福大家兔年都能健康長壽；農業代表彰化縣農會總幹事張建豐表示，彰化縣農業硬底子、軟實力在全國舉世聞名，未來也將為彰化縣的農業繼續打拚、繼續奉獻。

彰化市長林世賢致詞時表示，王縣長為了彰化縣內的基層建設，充分地與鄉鎮市公所合作，尤其是與彰化市的縣市合作，非常感謝王縣長，並且希望未來四年在王縣長的領導之下，合作能更緊密、建設能更進步。

縣議員陳玉姬及彰化同鄉總會長黃明東致詞時，也都祝福新的一年，大家都能事事順利，身體健康，萬事如意。

在團拜活動結束後，王惠美也發放新年福袋，等著領福袋的民眾在縣府中庭排成長龍，期望福袋帶來好運。

彰化縣長王惠美今天在縣府中庭主持彰化縣各界新春團拜，強調縣府團隊將積極推動五大施政願景。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美今天在縣府中庭主持彰化縣各界新春團拜，強調縣府團隊將積極推動五大施政願景。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美今天在縣府中庭主持彰化縣各界新春團拜後，也發放新年福袋，等著領福袋的民眾排成長龍，期望福袋帶來好運。。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美今天在縣府中庭主持彰化縣各界新春團拜後，也發放新年福袋，等著領福袋的民眾排成長龍，期望福袋帶來好運。。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美今天在縣府中庭主持彰化縣各界新春團拜後，也發放新年福袋，等著領福袋的民眾排成長龍，期望福袋帶來好運。。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美今天在縣府中庭主持彰化縣各界新春團拜後，也發放新年福袋，等著領福袋的民眾排成長龍，期望福袋帶來好運。。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美今天在縣府中庭主持彰化縣各界新春團拜，強調縣府團隊將積極推動五大施政願景。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美今天在縣府中庭主持彰化縣各界新春團拜，強調縣府團隊將積極推動五大施政願景。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美今天在縣府中庭主持彰化縣各界新春團拜後，也發放新年福袋，等著領福袋的民眾排成長龍，期望福袋帶來好運。。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美今天在縣府中庭主持彰化縣各界新春團拜後，也發放新年福袋，等著領福袋的民眾排成長龍，期望福袋帶來好運。。記者劉明岩／攝影

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