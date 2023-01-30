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台中市府陽明大樓新春團拜 盧秀燕說3個新年希望
台中市府陽明大樓今天舉辦新春團拜，市長盧秀燕主持，她說出自己3個新年希望，包括國泰民安，她說國泰民就安。
盧秀燕今天近中午到陽明大樓主持新春團拜，她說新春團隊很難得，她當4年市長期間，只主持過一次團拜，另3次是為防疫沒舉辦，疫情避免群聚取消，政府以身作則，今年可以舉辦團拜，疫情逐漸平穩，這是很高興的事，帶給大家新希望和新氣象，應該更珍惜。
盧秀燕說今天新春團拜，她祈禱疫情早日退散，市民恢復正常生活，市政順利運團，也有3個新希望，祝福國泰民安，國泰民就安，台灣更好；大家共同努力下，市政建設新的一年更進步，市民享受更幸福宜居的生活；希望各局處機關業務順利成功，所有市府同仁順心如意，閤府安康，心想事成。
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