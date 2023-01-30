台中市府陽明大樓新春團拜 盧秀燕說3個新年希望

台中市府陽明大樓今天舉辦新春團拜，市長盧秀燕主持，她說出自己3個新年希望，包括國泰民安，她說國泰民就安。

盧秀燕今天近中午到陽明大樓主持新春團拜，她說新春團隊很難得，她當4年市長期間，只主持過一次團拜，另3次是為防疫沒舉辦，疫情避免群聚取消，政府以身作則，今年可以舉辦團拜，疫情逐漸平穩，這是很高興的事，帶給大家新希望和新氣象，應該更珍惜。