影／國四豐原匝道豐勢路與富陽路口塞車 今會勘提解方

國道4號豐原匝道本月16日通車後又遇春節連假，造成豐原區豐勢路二段、富陽路大塞車，公路總局今天邀各單位與民代到場會勘，提出解決方法，初步協調出5個改善方法，公路總局並滾動檢討標示號誌等調整問題。

公路總局第二區養護工程處台中工務段長郭純鑑今天邀各單位到豐勢路與富陽路口會勘，立委江啟臣主任江紅、台中市議員吳振嘉、市議員陳清龍和蔡成圭代表，台中市府交通局、豐原警分局、豐原區公所、台中市公共運輸及捷運工程處、當地翁子里長連佳振等人到場會勘。

國道4號豐潭段豐原匝道本月16日通車後，豐原區豐勢路二段、富陽路大塞車，新社到豐原原本只要20分鐘車程，通車後卻要1小時，居民質疑東西向匝道相距僅600公尺，豐勢路無法消化車流嚴重回堵，公路總局立即會勘，計畫將公車站牌南移，避免公車停靠影響車流，今天與相關單位現場會勘，提出解決對策。

許多車主抱怨塞車問題，台中工務段與翁子里長連佳振春節前曾會勘，段長郭純鑑指出，當時初步研議將半張車站牌候車亭往南遷到東向匝道口後，以防公車停靠回堵，另外，延伸混合車道自匝道口起延伸至豐勢路二段477巷口，讓車流更順暢。

郭純鑑今天表示，春節期間已調整標示和燈號，豐勢路二段477巷口優化，多一個車道疏解車流，而豐勢路二段535巷需調整為單行道，否則許多車輛被導航引導進巷道內，交通受阻。

豐原警分局表示，國道4號豐原匝道塞車問題在春節期間更嚴重，該分局一半以上的交通警力都派在此處，警方也提出執勤期間遇到的問題，供各單位討論，也建議豐勢路二段535巷，如果改成單行道，要有清楚明確的標示和標線，警方無法隨時派員警在場勸導取締。

郭純鑑表示，今天各單位提出的意見和問題，現場討論後初步做出5點決議，豐勢路二段535巷改為單行道，管制轎車單向通行，機車仍可雙向通行，試辦3個月再檢討；公車候車停遷移問題，由里長連佳振協助協調，找出適當地點，再由台中市公捷處遷移；豐原匝道兩側豐勢路段，加設標示牌，提醒駕駛人將進入豐原匝道，往潭子東行方向；台中工務段已優化調整標示號誌，將再滾動檢討；國豐路與豐勢路口的監視器，因施工時移除，現在已完工通車，請高公局重設啟用，也利警方隨時監控車流。

交通局說明，國4豐潭段全線通車，已針對沿線各匝道出入口及路段，重新檢視相關道路設施，並調整26處路口號誌時制，因應通車後用路習慣改變，交通局也會滾動檢討。