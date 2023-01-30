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因應治安需求 彰化縣政府斥資2.5億元新建刑警大樓

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣警局新建刑事警察大樓預定地臨彰化市中山路，是由國有財產局撥用，占地約600坪，分4年編列2億5千萬元，將興建地下1層地上5層大樓。記者劉明岩／攝影
彰化縣警局新建刑事警察大樓預定地臨彰化市中山路，是由國有財產局撥用，占地約600坪，分4年編列2億5千萬元，將興建地下1層地上5層大樓。記者劉明岩／攝影

興建超過30年的彰化縣警察局大樓，面對治安環境變化與組織編制擴大，已無法因應需求，彰化縣政府將斥資2億5千萬元，在接近縣府的一筆國有財產局土地，興建一棟獨立的刑事警察大樓，預定下半年動工，除新增偵蒐設備打擊犯罪外，也可紓解警局空間不足問題。

彰化縣警局新建刑事警察大樓預定地臨彰化市中山路，在縣農會大樓對面，由國有財產局撥用，占地約600坪，目前做停車場，分4年編列2億5千萬元，將興建地下1層地上5層大樓。

縣警局表示，新建刑事警察大樓將因應因當前治安需求，將建置高科技打擊犯罪資訊室、現代化管理蒐證器材室、防護犯罪嫌疑人安全的偵詢室及拘留所、留置空間等，以提升犯罪偵查及為民服務品質。

彰化縣警察局大樓啟用超過30年，由於治安環境變化，縣警局組織編制也跟著擴大，像鑑識科、法制科等新單位成立，人員也跟著擴編，雖然交通隊先已遷出，但有廳舍仍不敷使用，占有最大空間的刑警大隊，如果因此遷出，縣警局辦公廳舍可做更大彈性運用。不過，新的刑事警察大隊大樓，部分樓層也擬規劃納入縣府其他單位使用，同時紓解縣府辦公空間不足問題。

除了刑事警察大隊外，彰化縣目前另有四個分駐、派出所新建及改建中。其中，總經費4800多萬元的北斗分駐所新建工程，去年11月動工；總經費4千900多萬元的員林分局萬年派出所新建工程，預定2月動工，明年5月完工。

總經費5800多萬元的鹿港分局福興分駐所新建工程，已有本月中旬標出；總經費4200多萬元的溪湖分局埔鹽分駐所新建工程，則預定今年2月上網招標，福興與埔鹽分駐所均與縣府廳舍合署辦公。

彰化縣警局新建刑事警察大樓預定地臨彰化市中山路，是由國有財產局撥用，占地約600坪，分4年編列2億5千萬元，將興建地下1層地上5層大樓。記者劉明岩／攝影
彰化縣警局新建刑事警察大樓預定地臨彰化市中山路，是由國有財產局撥用，占地約600坪，分4年編列2億5千萬元，將興建地下1層地上5層大樓。記者劉明岩／攝影

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