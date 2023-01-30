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睽違3年中市議會舉辦新春團拜 期望議事運作順利

中央社／ 台中30日電

受疫情影響，睽違3年，台中市議會今天舉辦新春團拜，議長張清照新年期許，市府對議會清楚說明未來推動的政策，彼此溝通、交換意見，讓議事運作順利。

今天是新春開工的第一天，前幾年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而未辦的團拜，睽違3年，台中市議會再次舉辦新春團拜，張清照、副議長顏莉敏、多名市議員出席，台中市長盧秀燕也率領市府團隊主管與會參加，大家互道恭喜，祝賀新年快樂。

張清照致詞指出，今天是上班第一天，新的一年希望市府將未來準備要推動的政策，向議會黨團、議員說明清楚，大家盡量溝通並交換意見，讓議事運作順利、圓滿，他也祝福大家，「鴻兔大展、金兔滿堂」。

顏莉敏表示，睽違3年再次舉辦新春團拜，今天正好是大年初九是天公生，她也祈求天公伯保庇大家一年順利，新的一年希望府會和諧。

盧秀燕則帶領市府團隊出席拜年，她說，台中市政府團隊會努力建設讓台中更好，會加強溝通說明，農曆年前，市府已經分別拜訪各議員，說明今年度的預算、建設，未來請議會持續鞭策、指導。

隨後，張清照、顏莉敏現場發放小紅包，與會人員排隊領取，相互道聲恭喜，祝賀大家新年恭喜。

議員 台中市 盧秀燕

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