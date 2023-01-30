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中市府新春團拜邀兄弟啦啦隊 盧秀燕：正加緊籌備經典賽

中央社／ 台中30日電
台中市政府30日舉行新春團拜，市長盧秀燕（左2）帶領市府團隊向大家拜年。 中央社
台中市政府30日舉行新春團拜，市長盧秀燕（左2）帶領市府團隊向大家拜年。 中央社

台中市政府今天舉行新春團拜，市長盧秀燕表示，睽違3年再度恢復團拜，內心充滿感激，今年台中市將舉辦世界棒球經典賽及亞洲棒球錦標賽，市府正加緊籌備中，歡迎大家來看比賽。

春節10天假期結束，市府上午舉行新春團拜，盧秀燕帶領團隊向大家拜年，她表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，過去4年只主持過1次開工團拜，如今好不容易疫情平復，今天恢復舉辦，內心充滿感激，未來將會更加努力建設台中，讓台中更好。

今天新春團拜，市府還特別邀請職棒中信兄弟隊啦啦隊到場，盧秀燕指出，由於經典賽將於3月8日至12日在台中洲際棒球場登場，上屆由中華隊奪得睽違18年冠軍盃的「亞洲棒球錦標賽」也將於年底開打，目前市府正加緊籌備中，歡迎球迷屆時都來台中看比賽。

對於新任行政院長陳建仁的內閣團隊有何期待，盧秀燕在會後接受媒體聯訪時指出，陳建仁第一次擔任行政院長，新手上路，應給他們多一點時間、多一點包容、多一些祝福，希望行政團隊新的一年運作平安順利，如此才是國家之福。

至於中國重新開放包括金門高粱酒在內的63項台灣產品進口，盧秀燕認為，這是好事；台灣是以出口為導向的國家，各行各業的產品都希望銷往全世界，包含中國，因此任何市場的開通或打通都是好事，希望越來越多各行各業的產品可以銷出去、錢進來，很高興有這樣的消息。

盧秀燕 經典賽

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