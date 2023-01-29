日月潭春節連假吸33萬人 這2天更單日衝破5萬人

今天是大年初八，也是春節連假的最後一天，日管處統計，大年初一（22日）至今天的旅遊人次逼近33萬人，平均每天有4.1萬人造訪大日月潭地區，又以初三、四各達5.2萬人為單日最高峰，高於去年春節最多的4.8萬人，人氣紅不讓。

日月潭風景區管理處指出，今年春節雖然遇到寒流，氣溫雖低，但中部地區並未降雨，呈現乾冷狀態，因為期間10天連假期間的天氣穩定，加上國內疫情趨緩，提高了民眾出遊意願，大日月潭地區在這個農曆年假，車水馬龍，停車場都客滿。

經日管處統計，今年的大年初一至初八旅遊人次達32萬9316人，其中初二就湧現4.8萬人，打平去年春節的單日最高人次；初三、四直接突破5萬人，2天都創下5.2萬人，之後稍下滑，依序為4.5萬、4萬、2.8萬，今降至2.2萬人次。

日管處表示，日月潭區今已恢復成一般假日旅遊形態，而在去年春節連假，初一到初六旅遊人次為24.1萬人，每日平均人次約4萬人，而今年平均每天就有4.1萬人，較去年小幅成長，足見放假天數長、天氣好及疫情趨緩等拉抬了旅遊熱潮。