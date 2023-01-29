書香彰化與大師有約 王浩一將到小鎮上美食課

彰化縣文化局「書香彰化與大師有約」第2場專題講座2月11日將邀請美食說書人王浩一老師在伸港鄉立圖書館演講，講題為「帶著筷子，到小鎮上美食課」，帶領大家以味蕾閱讀臺灣小鎮，聽演講、集戳章，還可參加摸彩。

「書香彰化與大師有約」今年將邀請12位大師巡迴演講，2月11日下午2時30分將在伸港鄉立圖書館開講的王浩一總戲稱自己是中年過動兒，他也是公視行腳節目主持人，與劉克襄一起主持「浩克慢遊」，從山城到海岸、從都市到農村、從菜市場小農的夏瓜秋果到古廟老街和文創小店，為觀眾打開一覽各地文化的窗口，更曾獲得電視金鐘獎生活風格節目主持人獎。

王浩一學的是數學，喜歡的是建築，醉心的是歷史，熱愛穿梭在大城小鎮的街巷，記錄各種人文歷史和生活典故，是作家，也是文史工作者，創作主題廣泛，著有「在廟口說書」、「旅食小鎮：帶雙筷子在台灣慢行慢食」、「人生的十堂英雄課」等書。

凡集「書香彰化與大師有約」2場次戳章，可參加摸彩，獎品有空氣清淨機、吸塵器、輕巧隨行杯果汁機、循環扇、烤麵包機等，全程參與公務人員與教師，可核予研習時數2小時。