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大年初九「天公生」絕佳吉日 鹿港天后宮教大家補財強運

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
明天農曆大年初九，是民間習俗「天公生」也就是玉皇大帝誕辰，是祈求新年度平安順遂、補財強運的絕佳吉日。彰化鹿港天后宮隔天初十舉辦補財庫法會，將由道長祈請眾神賜福，庇佑財運亨通。圖／鹿港天后宮提供
明天農曆大年初九，是民間習俗「天公生」也就是玉皇大帝誕辰，是祈求新年度平安順遂、補財強運的絕佳吉日。彰化鹿港天后宮隔天初十舉辦補財庫法會，將由道長祈請眾神賜福，庇佑財運亨通。圖／鹿港天后宮提供

明天農曆大年初九，是民間習俗「天公生」也就是玉皇大帝誕辰，是信眾祈求新年度平安順遂、補財強運的絕佳吉日。彰化鹿港天后宮在為天公賀壽同時，隔天也將在隔天初十舉辦補財庫法會，信眾可以報名，當天將由道長祈請眾神賜福，庇佑財運亨通。

鹿港天后宮總幹事劉家汶說，民間習俗一年當中有4個宜補財庫的時機，分別是天公生（農曆正月初九）玉皇大帝聖誕、上元（農曆正月十五日）上元天官賜福、中元（農曆七月十五日）地官大帝聖誕、下元（農曆十月十五日）下元水官解厄。

劉家汶說，由於玉皇大帝是統領天地的眾神，年初九「天公生」正是祈求新年度平安順遂、補財強運的絕佳吉日，鹿港天后宮在為玉皇大帝賀壽的同時，也將在隔天初十舉辦補財庫法會。

天后宮表示，補運補財庫必須先行報名，結緣價1800元，補運補財庫流程是在疏文上書寫個人姓名、地址、農曆出生年月日；企業則需公司名稱、地址；補運補財庫當日，道長祈請眾神賜福，吉時唸疏文誦經祈福、消災解厄；燒化補運、補財庫、招貴人、消災祈福金紙。

儀式結束後，媽祖小神衣內置四張靈符，可隨身攜帶，保庇招財，過爐發財水可全家飲用保平安、談重要業務前喝助順利，或置於財位。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

明天農曆大年初九，是民間習俗「天公生」也就是玉皇大帝誕辰，是祈求新年度平安順遂、補財強運的絕佳吉日。彰化鹿港天后宮隔天初十舉辦補財庫法會，將由道長祈請眾神賜福，庇佑財運亨通。圖／鹿港天后宮提供
明天農曆大年初九，是民間習俗「天公生」也就是玉皇大帝誕辰，是祈求新年度平安順遂、補財強運的絕佳吉日。彰化鹿港天后宮隔天初十舉辦補財庫法會，將由道長祈請眾神賜福，庇佑財運亨通。圖／鹿港天后宮提供
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明天農曆大年初九，是民間習俗「天公生」也就是玉皇大帝誕辰，是祈求新年度平安順遂、補財強運的絕佳吉日。彰化鹿港天后宮隔天初十舉辦補財庫法會，將由道長祈請眾神賜福，庇佑財運亨通。圖／鹿港天后宮提供
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