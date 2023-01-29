中市獎勵弱勢青年儲蓄 125人2年存669萬 人均5.5萬元

台中市政府2年前推出「弱勢青年就業自立培植計畫」，政府相對提撥20%獎勵。2年有125人參加，累積資產669萬元，平均1人存5萬5920元。今年預計6月開放線上申請。

社會局表示，凡列冊台中市低收及中低收入戶的25歲以下國內大專院校及研究所應屆或前一年度畢業生，已成功就業且能全程配合6個月儲蓄，可選擇每月存款5000元、7500元或1萬元，按月自薪資轉存至該帳戶。

社會局依實際繳存額度相對提撥20%，一次補助6個月相對提撥金6000元、9000元或1萬2000元，預計每人最高可累積7萬2000元。

社會局說明，2021年首次推出「弱勢青年就業自立培植計畫」，共57人參加，共同資產累積達180萬元。2022年擴大推出第二波計畫，存款期間從3個月增加到6個月，並創新規劃線上申請，共68人參加，預計可累積資產達489萬6,000元。

另參與計畫的青年也要配合參加教育投資課程和社會參與回饋，提升理財能力及增加社會參與機會。

小芸(化名)分享，她從小吃救濟的百家米長大，家境貧困，總是看著媽媽早出晚歸，做最苦、最累的臨時工，但不管多晚，她都能吃到媽媽親手烹煮、熱騰騰的晚餐。

小芸說，雖然資源匱乏，但在媽媽的陪伴鼓勵下，她努力完成學業，畢業後已工作存錢。存錢的目的很簡單，就是希望每天能和媽媽一起開開心心吃飯，過更好的生活。

社會局指出，社團法人台中市順揚關懷協會、中華民國儲蓄互助協會、慶炎慈善會捐助112年經費，公私協力鼓勵弱勢家戶青年學子穩定就業、累積資產，開創未來。

今年度「弱勢青年就業自立培植計畫」預計6月開放線上申請，儲蓄期間7月至12月，更多詳細資訊可至社會局官網。