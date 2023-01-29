田中跑友新春宮廟開跑 今年首度為毛小孩辦健走

彰化縣有知名的田中馬拉松，今年彰化縣馬拉松路跑協會更將配合植樹節3月12首度舉辦可帶著毛小孩參加的「寵愛迷你馬拉松」，配合植樹活動，認養綠地，推廣善待土地愛地球理念，未來綠地也能成為民眾和寵物的休閒園地。

彰化縣馬拉松路跑協會理事長鄭宗政表示，熱情的台灣米倉田中馬拉松一炮而紅後，他們也致力於在田中推動運動小鎮、健康休閒，彰化縣馬拉松嘉年華除了有田中馬、二水馬等主題馬拉松，過年期間還有跑友自發性的環鎮宮廟之跑馬拉松，今年更將首度舉辦帶著寵物一起健走的活動。

鄭宗政說，多年前有一年旱災，田中有跑友發起在大年初四跑宮廟祈福活動，鄭宗政和熱情跑友們那年跑完宮廟後，二天後竟就下雨了，跑友們都覺得好神，從此跑友相約大年初四都來場田中環鎮24宮廟路跑，跑完全程也要約30公里，新春期間大家一起健身，又可拜宮廟祈福，一舉兩得，今年因年假較長，所以宮廟志工等跑友們相約大年初七開跑，也來了約百人一起跑，跑完還送樂透彩券，讓大家新年好采頭。

今年還有寵愛迷你馬拉松報名到2月28日，分為5公里的活力健跑組名額一千人，和3公里「毛起來玩健走組」名額500人，報名者一人限帶一隻寵物，主辦單位還特別準備專屬補給站，為民眾和毛小孩補充水份，報名連結https://irunner.biji.co/2023runforlove

鄭宗政說，當天跑友們會獲贈免費樹苗、環保提袋、紀念襪子或田中馬袖套、陶片獎牌等，跑友們可以一起在協會認養的高鐵特地區綠地植樹，未來綠地就是大家和毛小孩的休閒場所，也藉此推廣綠色永續生活、友善環境和動物的理念，並推廣以領養代替購買毛小孩。