台中5處酷熱點練舞也練膽 交通方便不怕吵

台中市政府交通局在捷運綠線舊社站、台中火車站等地，打造練舞好所在。另台灣大道市政大樓中央區挑高川堂、市議會廣場、北區中山堂前，也成為秀舞技的熱門場所。

交通局長葉昭甫說，台中火車站2樓大平台，設置具反射效果的鏡面設施，規劃跳舞島嶼，場地大、光線、通風俱佳，車站人潮眾多，練舞場也練膽，臨場感十足。

台中火車站站長李兆平指出，假日許多高中生和大學生來跳舞，不只台中本地民眾，還有來自彰化、南投等外縣市年輕人，二樓大平台因跳舞帶來人氣，很熱鬧。

中捷公司指出，今年7月在台中捷運舊社站內啟用的「捷舞103 Just Dance」，場域寬敞、配有多處大面落地鏡，其中最大兩面舞鏡各長達5公尺及7公尺，是目前台中市區公共舞蹈空間少見長鏡，每日早上9點到晚上9點開放免費自由練舞，全年無休。熱門時段為假日，平日不少學生下課後也會搭捷運來練舞。

中捷公司說，還有社區與社團民眾來跳舞運動，不用擔心日曬雨淋，捷運提供交通功能，因為開放舞蹈場地，與民眾更多互動。

周日下午與同學來練舞的張姓高二生說，捷運舊社站練舞空間提供免費練舞場地，有飲水機、販賣機、插座、洗手間等設施，練舞安全度高，音量不擾人，同學相揪來尬舞，練完舞直接搭捷運回家好方便。

運動局說，除交通局提供台中火車站與捷運綠線練舞平台，民眾練舞熱門場地還有台灣大道市政大樓中央區挑高川堂，與連結市政公園的議會戶外川堂，外牆同為玻璃帷幕設計，具落地鏡面效果；另位在北區學士路的中山堂為藝文展演活動場所，前面的廊道與廣場也是年輕族群練舞場地。

市府表示，市長盧秀燕大力推展酷運動之一的街舞，首次被列為2024年巴黎奧運競技項目，台中市打造街舞基地，未來也將陸續發展其他地方，提供跳舞愛好者的新「舞」台，帶動運動觀光效益，推廣全民運動風氣。