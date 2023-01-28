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鹿港文衡聖帝新春踩街回來了 晚上還有花燈可賞

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
今天大年初七，彰化鹿港舉辦文衡聖帝新春賜福踩街，這是睽違兩年疫情以來再度恢復的地方活動。圖／彰化縣府提供
今天大年初七，彰化鹿港舉辦文衡聖帝新春賜福踩街，這是睽違兩年疫情以來再度恢復的地方活動。圖／彰化縣府提供

今天大年初七，鹿港舉辦文衡聖帝新春賜福踩街，這是睽違兩年再度恢復的地方活動，彰化縣長王惠美出席表示，鹿港過年充滿年節氣氛，鹿港文武廟是彰化縣的縣定古蹟，武廟主祀文衡聖帝，2020年首次舉辦文衡聖帝新春賜福踩街，引起鄉親廣大迴響，因疫情停辦2年後再度恢復，希望傳承鹿港傳統寺廟的民俗科儀文化。

王惠美也表示，2023彰化月影燈季正在八卦山大佛風景區展出直到2月28日止，2023花在彰化則持續到2月5日，在新的一年，民眾可來鹿港廟宇祈福、白天到溪州公園賞花、逛田尾公路花園，夜間至八卦山賞花燈

鹿港鎮長許志宏表示，今天鹿港四季紅春來賜福迎金兔系列活動之一文衡聖帝新春賜福踩街，從文武廟出發，晚上在文武廟還有光環境各式璀璨花燈可以欣賞，正月十五在頂番婆結合當地產業共同來舉辦鬧元宵活動，頂番婆鬧元宵活動傳承到現在有上百年的歷史，歡迎全國鄉親一起參與。

除了鹿港外，彰化西濱海岸線有豐富的旅遊資源，一路從招潮蟹故鄉、白色海豚屋、觀光工廠群、亞洲唯一的玻璃廟、塭仔漁港、王功漁港及海空步道等等，還可體驗全國獨一無二的潮間帶海牛採蚵。

彰化鹿港四季紅春來賜福迎金兔系列活動之一文衡聖帝新春賜福踩街今天登場。圖／彰化縣府提供
彰化鹿港四季紅春來賜福迎金兔系列活動之一文衡聖帝新春賜福踩街今天登場。圖／彰化縣府提供

元宵 彰化 花燈

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