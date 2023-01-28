彰化鹿港老街、八卦山人潮多 業者：人氣回來了、買氣還沒

過年連假接近尾聲，今天又有寒流來襲，但中部出現太陽，彰化鹿港仍出現人潮，在地業者指出，歷經2年多的疫情低迷，今年過年算是回到以往8成人潮，小吃店內高朋滿座，但也有業者覺得不知道是天冷還是景氣影響，伴手禮買氣仍是疫情前的一半。

彰化市的許多小吃今天也是滿滿排隊人潮，加上彰化縣政府舉辦月影燈季，八卦山大佛燈區從早到晚都很熱鬧，但因停車空間有限，仍有許多民眾人為交通規畫一團亂，也有人提到大佛好不容易整修完畢，但並未點燈讓大佛亮起來很可惜，對此彰化縣府表示，大佛還在進行修復，所以無法在這次燈會進行布燈展演，對於民眾的批評，會虛心改善。

鹿港老街在過年期間塞爆，大年初五就發現有民眾跟著導航走，結果車子闖進滿滿人潮的民生路動彈不得，好不容易才將車輛開出去。

鹿港老街在過年期間全貼上春聯，年味濃厚，鹿港老街商圈理事長魏秀娟說，今年過年終於揮別疫情陰霾，人潮全回來了，但心情解封，口袋似乎還沒解封，消費者買氣還是不如疫情以前，大都是「省省買」。