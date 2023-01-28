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彰化家扶義賣古早燈 今年一度「吃土」又被「翻桌」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化家扶中心在溪州公園義賣古早燈，今天約賣出上萬元，成績還算不錯。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶中心在溪州公園義賣古早燈，今天約賣出上萬元，成績還算不錯。記者簡慧珍／攝影

春節連假遭逢兩次冷氣團彰化家扶中心在戶外擺攤義賣「古早燈（鼓仔燈）」大受影響，業績一度跌落谷底，明天是年假的收假日，民眾可能趕著回到崗位上班，社工人員寄望下周天氣回溫，買氣回籠。

彰化家扶中心得到彰化縣政府支持，連年到溪州公園「花在彰化」活動擺攤義賣古早燈，無窮世代-元宵傳愛古早燈助學公益義賣活動邁入第廿七年，今年「幸福兔gather」彰化家扶新春古早燈義賣助貧童安心開學，元月14日到2月5日在彰化市等8鄉鎮市開賣，2月4日跨縣到台中大遠百義賣。

開賣地點絕大多數在愛心店家的門口和公園，沒想到今年新春冷氣團報到，東北季風橫掃攤位，設在溪州公園的家扶義賣攤位本（1）月24日起叫賣，首日開張即被第一波冷氣團風勢吹跑人氣，當天陣陣風沙，義賣箱金額寥寥可數，社工自嘲「吃土」。今天年假倒數第二天，遊客7萬多人次，家扶古早燈賣出上萬元，總算小有進帳。

在鹿港鎮的義賣攤位雖業績尚可，也被鹿港出名「九降風」吹翻桌子，古早燈四散，社工連忙跟東北季風賽跑撿回古早燈，重新布置桌面和看顧，以免再被老天爺「翻桌」。

彰化家扶中心預料明天收假日，民眾可能趕回工作崗位，部分彰化縣和鄰近縣市民眾可能把握年假最後一天出遊，彰化家扶社工將再衝刺，不過下周天氣回暖也逐漸接近元宵節，買氣可望攀升。

義賣 冷氣團 彰化 元宵節 社工

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