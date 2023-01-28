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南投燈會吸客300萬人次 連假尾聲日月潭遊客爆滿

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
春節連假接近尾聲，不少民眾把握機會到日月潭旅遊，伊達邵商圈人潮濟濟。圖／南投縣政府提供
春節連假接近尾聲，不少民眾把握機會到日月潭旅遊，伊達邵商圈人潮濟濟。圖／南投縣政府提供

今天是春節連假倒數第二天，因收假和寒流因素，南投縣清境、溪頭風景區遊客明顯減少；日月潭、紫南宮因交通方便，不少遊客把握連假最後機會出遊，人潮滿滿。高公局也提醒，下午返鄉車潮湧現，國三北向竹山到中興交流道壅塞，請駕駛人掌握1968路況資訊，以免堵在車陣。

南投燈會春節期間熱鬧滾滾，「卡娜赫拉與小動物」無人機表演去年爆紅，今年更增加物產祭、慶典祭等多種主題，吸引粉絲朝聖。燈會今年引進矩陣煙火，創造多角度的花火饗宴，南投縣政府統計，從14日點燈至27日，南投燈會已吸引297萬人次參觀，今天是春節特別表演壓軸場，安排雲火火舞團精彩火舞表演，要讓大小朋友耳目一新。

南投縣風景區管理所所長張昭貴說，春節連假期間，南投縣各風景區、宮廟吸引遊客出遊走春，日月潭、溪頭、清境遊客如織，紫南宮、受天宮等宮廟參香人潮不斷，紫南宮周邊如同超大停車場，連機車要進入都不易，台三線交通也回堵到名間路段。

不過，今天受到寒流和收假影響，清境、溪頭人潮明顯減少，溪頭昨天一整天約4900人，今天只有3300人，清境農場昨天7400人，今天只剩3000人，研判是春節連假即將結束，民眾相繼返回工作崗位及寒流低溫特報影響。

日月潭因為交通方便，且氣溫不像山區寒冷，仍有民眾把握機會出遊，日月潭周邊停車位上午幾乎都停滿，逛街、賞景人潮一波波，帶動水社、伊達邵商圈餐飲和伴手禮商機。

南投燈會引進矩陣煙火表演更有看頭，夜空五彩繽紛美不勝收。圖／南投縣政府提供
南投燈會引進矩陣煙火表演更有看頭，夜空五彩繽紛美不勝收。圖／南投縣政府提供
因寒流低溫和收假影響，清境高空觀景步道今天人潮明顯消退。圖／南投縣政府提供
因寒流低溫和收假影響，清境高空觀景步道今天人潮明顯消退。圖／南投縣政府提供
南投燈會精彩的火舞表演已成招牌，春節期間吸引大批遊客參觀。圖／南投縣政府提供
南投燈會精彩的火舞表演已成招牌，春節期間吸引大批遊客參觀。圖／南投縣政府提供

南投 春節 溪頭

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