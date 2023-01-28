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強風狂吹「2023花在彰化」花容失色 縣府緊急應變

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
「2023花在彰化」溪州公園湖中的充氣兔和月亮因風大放氣。記者簡慧珍／攝影
「2023花在彰化」溪州公園湖中的充氣兔和月亮因風大放氣。記者簡慧珍／攝影

「2023花在彰化」遊客人數比新冠疫情發生之前更多，但也遇上前所未有的兩波冷氣團來襲，狂風大作吹得「花容失色」，彰化縣政府已把分散排列的盆花改為集中防倒，另定時在臨時停車場灑水抑止揚塵。

疫情趨緩，防疫措施逐步解封，2023花在彰化的遊園人次今天可望突破60萬，是過去兩年疫情嚴峻時的兩倍，更超越疫情發生前，縣政府感受到「報復性」出遊人氣。

今年「花在彰化」遭遇兩波冷氣團，第一波發生在大年初三，縣政府不及猝防，臨時停車場漫天風沙大到部分車輛發生警報，響個不停，園區迎風面的花卉被吹得東倒西歪，湖中的「2023彰化月影燈季」充氣兔與月亮都「消風」。昨天又有第二波冷氣團到來，縣政府有前次經驗，這次做好準備。

農業處行銷企劃科長丁宜君說，派員定時在臨時停車場灑水，小面積臨停場覆蓋塑膠墊布，抑制揚塵效果良好，迎風面盆花改為集中放置防止被吹倒，今天風大吹得湖中兔子和月亮倒來倒去，暫時放氣，視明天風勢再恢復打氣，門口的兔子和月亮已灌飽氣迎賓。

「2023花在彰化」遇到兩次冷氣團挾帶強風，「遇見希臘」展區盆花被吹倒，改為集中防倒，泥土表面留下花盆痕跡。記者簡慧珍／攝影
「2023花在彰化」遇到兩次冷氣團挾帶強風，「遇見希臘」展區盆花被吹倒，改為集中防倒，泥土表面留下花盆痕跡。記者簡慧珍／攝影

冷氣團 疫情

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