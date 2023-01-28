強風狂吹「2023花在彰化」花容失色 縣府緊急應變
「2023花在彰化」遊客人數比新冠疫情發生之前更多，但也遇上前所未有的兩波冷氣團來襲，狂風大作吹得「花容失色」，彰化縣政府已把分散排列的盆花改為集中防倒，另定時在臨時停車場灑水抑止揚塵。
疫情趨緩，防疫措施逐步解封，2023花在彰化的遊園人次今天可望突破60萬，是過去兩年疫情嚴峻時的兩倍，更超越疫情發生前，縣政府感受到「報復性」出遊人氣。
今年「花在彰化」遭遇兩波冷氣團，第一波發生在大年初三，縣政府不及猝防，臨時停車場漫天風沙大到部分車輛發生警報，響個不停，園區迎風面的花卉被吹得東倒西歪，湖中的「2023彰化月影燈季」充氣兔與月亮都「消風」。昨天又有第二波冷氣團到來，縣政府有前次經驗，這次做好準備。
農業處行銷企劃科長丁宜君說，派員定時在臨時停車場灑水，小面積臨停場覆蓋塑膠墊布，抑制揚塵效果良好，迎風面盆花改為集中放置防止被吹倒，今天風大吹得湖中兔子和月亮倒來倒去，暫時放氣，視明天風勢再恢復打氣，門口的兔子和月亮已灌飽氣迎賓。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言