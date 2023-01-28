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他28年前發起義賣古早燈捐彰化家扶 父病也不中斷

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化家扶中心今天在彰化家樂福義賣「古早燈」，作為家扶兒的助學金。記者林敬家／攝影
彰化家扶中心今天在彰化家樂福義賣「古早燈」，作為家扶兒的助學金。記者林敬家／攝影

彰化家扶中心每年於農曆年間開始義賣「古早燈」，作為家扶兒的助學金，28年前古早燈義賣創辦人李世湧伉儷年年批貨自己賣，所得捐給家扶中心，李世湧說，最早時是牛車載著燈籠在路邊賣，現在則有彰化家扶各服務處全面義賣，多年下來民眾愛心不變，不少是以買「古早燈」名義年年來捐款。

今年過年假期有10天，彰化家扶中心擔心放完假緊接而來就是元宵節，來不及義賣燈籠，今年提早在過年前就開始到處擺攤，過年期間還到鹿港三山國王廟前、彰化南瑤宮、以及溪州公園擺攤，今明兩天則在彰化家樂福。

彰化家扶中心主任王震光說，原本提醒員工好好過年，但不少員工和志工仍希望趁著過年節慶氣氛賣「古早燈」，讓更多人願意發揮愛心。

彰化家扶賣「古早燈」從28年前開始，在花壇鄉開皮革工廠的李世湧原先號召友人一起賣燈籠，所得捐給家扶中心，李世湧說，多年下來都不曾間斷，在2018年當父親住進加護病房時，曾考慮過是否要中斷，後來父親病況好轉，義賣活動仍繼續舉辦。

李世湧說，早期固定在彰化市曉陽路、民族路口擺攤義賣古早燈籠，民眾看到他們在寒冬中賣燈籠，時常送餐食表達關心，不少愛心民眾都是錢投入捐款箱，卻沒拿燈籠。

李世湧也說，因是大量採購燈籠來賣，近年物價上漲，運費漲了一倍，但做愛心同時也時常感受到別人的付出，義賣初期他委託業者做看板宣傳活動，當時好心業者幫忙他製作還未收費用，年年幫他收起來再擺出來，但合作了3、4年過世了，讓他相當難過。

王震光表示，從2011年開始，彰化家扶中心全面在過年期間義賣古早燈，借助更多人的力量幫助家扶兒；前兩年的疫情讓家扶的急難救助金支出提高，今年古早燈義賣從過年前累積下來，目前約有35萬元愛心善款，將用在作為家扶兒的助學金。

彰化家扶中心今天在彰化家樂福義賣「古早燈」，愛心善款湧現。記者林敬家／攝影
彰化家扶中心今天在彰化家樂福義賣「古早燈」，愛心善款湧現。記者林敬家／攝影
彰化家扶中心今天在彰化家樂福義賣「古早燈」，作為家扶兒的助學金。記者林敬家／攝影
彰化家扶中心今天在彰化家樂福義賣「古早燈」，作為家扶兒的助學金。記者林敬家／攝影
彰化家扶中心今天在彰化家樂福義賣「古早燈」，發起人李世湧（右二）也年年支持。記者林敬家／攝影
彰化家扶中心今天在彰化家樂福義賣「古早燈」，發起人李世湧（右二）也年年支持。記者林敬家／攝影

義賣 彰化 家扶中心

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