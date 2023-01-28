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武陵農場下雪了 民眾驚嘆一片銀白世界

中央社／ 台中28日電
台中市與宜蘭縣交接處的台七甲線，昨晚降下瑞雪，吸引許多遊客摸黑上山賞雪，部分車上留有殘雪，加上清晨的霧淞，現場一秒進入歐洲雪白世界。圖／武陵農場提供
台中市與宜蘭縣交接處的台七甲線，昨晚降下瑞雪，吸引許多遊客摸黑上山賞雪，部分車上留有殘雪，加上清晨的霧淞，現場一秒進入歐洲雪白世界。圖／武陵農場提供

武陵農場昨晚降下瑞雪，遊客今天一早驚嘆戶外成為一片銀白世界，還有殘雪積留在車身上，由於部分路段還有結冰，台中市警方呼籲開車上山遊客遇結冰路段應加掛雪鏈行駛。

武陵農場副場長胡發韜表示，昨晚農場大約下了2小時瑞雪，今天山頭因為霧淞加上白雪，放眼望去，形成一片冰雪銀白世界，部分殘雪還積留在停放戶外的汽車上，還有民眾利用殘雪堆了小雪人。

台中市警察局和平分局表示，昨晚在台7甲線45.7K附近開始飄雪，轄區員警今天一早沿著台7甲線巡視轄區道路狀況，並在與宜蘭交界處進行交管，所幸沿途路況良好。

警方指出，台7甲線近宜蘭交界處「思源埡口」一眼望去，一片霧茫茫的山林覆蓋白雪，提醒遊客小心慢行

和平分局呼籲民眾，上山前請先蒐集相關管制措施及路況資訊，進入山區前應檢查車況、加滿油，行駛台7甲線思源埡口附近至武陵農場路段，由於冬季東北季風帶來低氣溫由埡口進入，可能造成路面結冰現象，如有下雪請加掛雪鏈行駛，務必減速慢行以免打滑。

武陵農場 慢行 台中市

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