台中紅綠燈最長秒數「在這裡」 尖峰時段長達200秒

台中市去年底已設置6394座交通號誌，維持交通秩序與行車安全，因應車流量與路段限速，秒數設定更大有玄機，目前台中市紅綠燈秒數最短50秒，最長秒數在中科路、廣福路口的尖峰時段200秒。

為讓用路人能少停等1至2次紅燈，交通局在68個路口導入智慧化動態號誌系統，解決交通壅塞，並規劃22處行人專用時相，藉由時間區隔人車，提升行人安全性。

交通號誌是維持道路安全的重要設施，有用路人質疑，「為何紅綠燈要等很久？」交通局指出，台中市目前紅綠燈最長秒數為200秒，位於西屯區中科路、廣福路口，上午尖峰時間周期200秒，疏解行經該路段車潮；另一車流量大的台灣大道與文心路口，紅綠燈秒數為180秒居次，依車流量等因素，導入即時交通預測及大量數據分析，分配最適當的綠燈秒數。

交通局表示，台中市目前紅綠燈最短的路口秒數為50秒，交通局還貼心運用路口行人倒數計時顯示器上的螢幕，配合紅綠燈秒數輪播「秒數不夠、下次再過」、「注意轉彎車」、「快步過路口」、「遵守號誌、不闖紅燈」等警語提醒，讓人車注意交通安全。

交通局長葉昭甫表示，為改善人行流量大，易導致轉向車輛與行人交織的路口通行安全性，台中市至去年底已建置包括市政北七路與惠來路口、學士路與英才路口等22處「行人專用時相」，降低人車衝突，優化行人步行環境，也持續推動改善措施，包含行穿線退縮、設置綠斑馬、斑馬線照明設備、標線型人行道、庇護島、行人專用號誌等。

此外，在中清路、台灣大道、五權西路、環中路等路段導入68處智慧化動態號誌系統，依路段車流量、旅行時間及行駛速率，適時調整路口號誌時制，有效減少國道大雅、台中及南屯交流道周邊、中清路、五權西路等主要幹道行駛時間，分配較多綠燈時間給車流量較大的方向，並讓用路人少停等1至2次紅燈。