中市推自立家庭築夢踏實計畫12年 助4成弱勢家庭脫貧

台中市社會局推動「自立家庭築夢踏實計畫」，透過資產累積、就業自立、教育投資和社會參與，服務家中有高中職以上在學子女的低收入戶及中低收入戶家庭，至今邁入第12年，累積資產2000萬元，參與家戶就業率約8成，成功脫貧者約4成。

社會局表示，弱勢家庭各自有不同困難，如貧窮、社會地位、壓力、失業、社會支持等因素。為協助家戶脫離貧窮，市府推動「自立家庭築夢踏實計畫」，每年輔導100戶自立家庭，並獲公益彩券盈餘分配基金支持，藉由提出存款與利息1:1的儲蓄方案，協助累積資產；近年來，又發現多數家庭深受債務和心理因素影響，因此增加理財、法律課程及心理諮商協助。

單親媽媽小怡離婚後，獨自扶養兩名子女，還有龐大債務，為了扛家計，夜以繼日辛勤工作，致身體亮紅燈，住院長達5個月，家中經濟只能仰賴補助。還好小怡加入「自立家庭築夢踏實計畫」，社工關心陪伴輔導，提供物資協助度過難關，也提供心理諮商資源。小怡很感謝社會局的扶助和支持，讓她感受到溫暖，更有勇氣面對未來生活挑戰。

另外，自立家庭成員阿哲，是位個性內向的聽障孩子，人際溝通上退縮及被動。有次社工帶領成員到市場以物易物，在社工鼓勵下，阿哲自信地與商家對談，還用一枝筆換到了一朵花；阿哲在家裡也更願意溝通，表達自己的意見與想法，親子關係更親近。

社會局指出，有需求者欲參加「自立家庭築夢踏實計畫」，可於上班時間洽詢中華民國幸福家庭促進協會(04-2358-065白社工)，及財團法人迎曦教育基金會(04-22918198分機122張社工)。