首創XR科技助攻 中市府助市民就業成功

台中市勞工局長張大春說，市府除全國首創視訊徵才，並全國首創結合新型態XR延展實境科技，在多個就服據點分別設置「AR虛擬面試穿搭系統」及「職場接軌系統VR 360度虛擬就業博覽會」，協助民眾透過合宜穿著，以及身歷其境般了解職場環境等成功就業。

張大春說明，市長盧秀燕非常重視及關心市民就業議題，除帶領市府團隊積極招商引資並舉辦徵才、就業促進活動如職場體驗、面試技巧指導、履歷健診等，台中市去年上半年失業率3.6%，低於全國平均，更為六都最低。

張大春指出，去年首辦「AR虛擬面試穿搭系統」規劃駕駛員、銷售人員、寵物美容等10職類服裝穿搭體驗，「VR360度職場接軌系統」邀集矽品精密、宏全國際、愛地雅等5家知名企業介紹產業內容，推出後獲企業及市民好評，今年將新增邀請企業及民眾體驗，歡迎市民多加運用。

林姓女子表示，透過現場XR科技體驗，讓她對面試服裝、工作環境、薪資待遇都有初步了解；吳姓男子到市府就業服務台求職後分享，就服員非常用心幫他尋找有興趣的職缺體驗AR實境穿搭，VR也讓他瞭解矽品的工作環境，體驗後對於職場充滿信心，決定要投遞履歷，希望能面試成功。

台中市就業服務處說，「AR虛擬面試穿搭系統」及「職場接軌系統VR 360度虛擬就業博覽會」分別設置於豐原就業服務站、沙鹿就業服務站、台中就業服務站、市府就業服務台及東區銀髮人才服務據點，歡迎市民到場體驗或電洽04-22289111分機36100。