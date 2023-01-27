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2個100萬元大獎獎落台中 投注站見彌勒佛、招財貓

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
過年流行買刮刮樂，以「2000萬超級紅包」最受歡迎，圖非當事的彩券行。圖／本報資料照片
過年流行買刮刮樂，以「2000萬超級紅包」最受歡迎，圖非當事的彩券行。圖／本報資料照片

台灣彩券公司表示，台中市有二家彩券行幸運刮出「2000萬超級紅包刮刮樂三獎100萬元，大里區好事多彩券行有一名中年男子看到店內彌勒佛對著他笑，與其他3名好友集資3.6萬元購買整本刮刮樂，幸運中獎；北屯區京典彩券行則是店內招財貓「喵一聲」，顧客喜獲百萬大獎。

2000萬超級紅包是台彩公司每年春節熱銷的刮刮樂，每張售價2000元，共有7個最高頭獎獎金2000萬元，10個二獎200萬元加賓士休旅車，還有850個三獎100萬元。台彩統計，至1月25日已刮出1個2000萬元、2個200萬元+賓士休旅車、173個100萬元。

據徐姓業者表示，「 好事多彩券行」店內供奉著一尊中過獎的客人送來的彌勒佛，初五有一名中年男子到店內，看到店裡的彌勒佛對著他笑，於是和其他三名好友集資3.6萬元購買整本「2000萬超級紅包」，隔天開心的報喜說刮中100萬元，並表示，都是店裡彌勒佛的微笑，讓他很有信心，果真幸運刮出大獎。

「京典彩券」是寵物友善彩券行、平常也照顧流浪貓。蘇姓業者表示，近日彩券行照顧一隻身上有傷口的小黑貓，不久有2名客人想買「2000萬超級紅包」，她拿了小黑貓旁的「2000萬超級紅包」讓客人挑選，小黑貓突然喵了一聲，客人沒多久回到店內開心說刮中100萬元，並包了個大紅包給小黑貓，希望小黑貓平安健康長大、繼續在彩券行當招財貓。

彩券行 紅包 刮刮樂

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