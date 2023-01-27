大樂透、威力彩連3槓 員林開出5次頭獎彩券行買氣旺

春節的大樂透、威力彩均已連3槓，今晚開獎的大樂透上看2.3億元，彰化縣員林市蘭帝彩券行曾開出5次頭獎，春節期間買氣超旺，業者說，春節買氣約增加三、四成，不少人還大手筆買上萬元，希望中大獎。

除了今晚開獎的大樂透頭獎上看2.3億元，威力彩30日下周一開獎，頭獎更上看3.7億元，位於員林市第一市場、廣寧宮前方的蘭帝彩券行因曾開出5次頭獎，整個春節買氣都很旺，絡繹不絕的民眾買彩券。

蘭帝彩券行去年11月開出大樂透第111105期頭獎，獎金是1億3498萬多元，而早在其開店第二年2003年就曾開出樂透彩頭獎，獎金1500萬元，2017年連續開出2次「今彩539」頭獎，獎金各800萬元，2020年也開出「今彩539」頭獎800萬元。

業者說，由於春節的大樂透、威力彩都還沒開出頭獎，買氣一直很旺，除了有人買上萬元彩券，還有台彩新春加碼的「2000萬超級紅包刮刮樂」買氣也很好，不少人都整本買、整本刮，一本18張共3萬6千元，都希望能新年好運到，成為千萬、億萬富翁。