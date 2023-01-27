花在彰化逾50萬人入園 今強風警報 輕航機表演暫停

民眾把握最後年假出遊，花在彰化春節期間已累計逾50萬人入園參觀，今天人潮仍多，不過今、明兩天有陸上強風警報，鯊魚輕航機因今日側風過大，暫緩飛行表演，若明日天候合乎飛行安全標準，預定明天上午11時及下午3時仍會表演。

彰化縣政府統計在溪州公園舉辦的花在彰化活動累計到大年初五已逾50萬人入園參觀，今天仍有許多民眾扶老攜幼到溪州公園賞花，還有人帶野餐墊舖在草皮野餐，享受冬陽，但今天風大，有民眾連帽子都被吹落。

因強風警報，為避免民眾及鄰近高鐵行駛危險，主辦單位今明二日也預防性將活動設置的「好想兔」大型充氣氣球及水池內水飄氣球卸下，視天候好轉再恢復，而鯊魚輕航機表演也因今日風過大，考量安全暫緩飛行。

田尾公路花園協會在花在彰化也佈置鹿角蕨療育森林搭配祈福卡，初一到初八，及元宵節的上午10時及下午13時都有限量的免費盆栽及祈福卡贈送，民眾可寫上祈福卡掛在鹿角蕨療育森林。