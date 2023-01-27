豐原轉運中心公共藝術「運轉城市」亮相 藝術家：獻給家鄉的禮物

台中市豐原轉運中心去年9月啟用，在地藝術家林建佑、林韋佑、楊鎮遠、廖沛怡設計的公共藝術「運轉城市」，在農曆春節亮相，公共藝術外觀看起來是圓盤，並融入鄰近東勢、新社、石岡等行政區特色，許多遊子返鄉喜見這座公共藝術，稱讚「豐原鍍金了，都會感十足」。

擅長造型藝術的林建佑，隨熟稔博物館設計規劃領域的妻子廖沛怡到豐原定居，開啟接地氣的山城藝術之旅，結合弟弟林韋佑專長的空間設計，攜手金屬造型藝術家楊鎮遠，為豐原轉運中心創作公共藝術，作品「運轉城市」登場，馬上吸引眾人目光。

林建佑說，這座公共藝術外觀看起來是圓盤，內涵融入鄰近東勢、新社、石岡等行政區特色，交疊與疏離互見就是有趣之處，有故事性就有感情，乘客抬頭欣賞還能發現圓盤竟可輪流轉動，就像車站的客運班次來來去去的轉動。

廖沛怡強調，她是土生土長的豐原人，這座公共藝術是獻給家鄉的特別禮物，作品價值在於公共藝術與轉運中心營造相得益彰的共生關係，「豐原就是屬於我們自己的家」，台中擁有城鄉、山海之美，有年輕人願意留在這裡打拚的魅力。

林建佑導覽「運轉城市」說，將9個行政區景貌特色轉化成城市切片，分別以「豐原、石岡、后里」，「豐原、神岡、大雅、潭子」，「豐原、新社、東勢、和平」為三組件，三個主要區域支線，每個顏色都有相對應的關係，仰望時發現是一個地圖縮影，突顯運轉中心與城市發展密不可分的關係。