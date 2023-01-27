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不用再追清潔車跑 南投市試辦垃圾定點收運

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市公所試辦垃圾定點收運，避免民眾追清潔車發生意外。圖／南投市公所提供
南投市公所試辦垃圾定點收運，避免民眾追清潔車發生意外。圖／南投市公所提供

南投縣各鄉鎮大年初一至初四停收垃圾，加上春節前1周垃圾暫停外運處理，累積垃圾量將近3000公噸，環保局將加速清運處理，避免垃圾持續堆積。不少民眾為了丟垃圾常追著清潔車跑，南投市公所也試辦定點垃圾收運，若成效良好，會考慮增加其他地點。

南投縣每日垃圾量約250噸，春節期間日月潭、清境、紫南宮、受天宮等熱門風景區、宮廟遊客爆滿，帶來旅遊商機，但垃圾量也暴增，各鄉鎮市清潔隊加強清運，以免垃圾爆滿影響環境衛生，也擔心環保局委外處理慢，鄉鎮公所又面臨垃圾堆積問題。

環保局表示，春節期間外縣市焚化爐暫停收運，春節連假過後，會請各縣市協助加速處理，希望一個月內消化完春節期間垃圾量。

倒垃圾也是民眾常感困擾的問題，還有民眾因為追清潔車摔倒。南投市公所為讓民眾在倒垃圾更加方便，試辦定點垃圾收運，第一個試辦地點在南投市公所前面，收運時間為上午7點半到8點，讓倒垃圾更彈性便利。

南投市清潔隊長林富紳說，南投市區道路較狹小，清潔車無法進入每條巷弄，有些民眾聽到音樂急著跑出去丟垃圾，容易因為追車造成意外，市長張嘉哲請清潔隊試辦定點收運，目前在市公所門口試辦，收運時間為周一到周五，春節連假後將在1月30日後繼續執行，若成效良好，會考慮增加其他地點。

張嘉哲說，市公所會盡力思考改善，讓民眾倒垃圾更便利，也請民眾晚間倒垃圾盡量提早等待垃圾車，或是下載手機APP，即使掌握清潔車動態。如果錯過清潔車，除了目前試辦的地點外，民眾也能拿到清潔隊收運，千萬不要追趕清潔車，避免危險。

南投市公所試辦垃圾定點收運，讓民眾倒垃圾更便利。圖／南投市公所提供
南投市公所試辦垃圾定點收運，讓民眾倒垃圾更便利。圖／南投市公所提供
南投市公所試辦垃圾定點收運，避免民眾追清潔車發生意外。圖／南投市公所提供
南投市公所試辦垃圾定點收運，避免民眾追清潔車發生意外。圖／南投市公所提供

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