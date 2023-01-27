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連23年義賣春聯 台中大業藝能館「送愛到十方」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中大業藝能館今年「送愛到十方」春聯義賣活動，募得10萬3000元，將於年後將全數捐給十方啟能中心。圖／大業藝能館提供
台中大業藝能館今年「送愛到十方」春聯義賣活動，募得10萬3000元，將於年後將全數捐給十方啟能中心。圖／大業藝能館提供

台中市南屯區大業藝能館因一名學生就讀位於北屯區大坑的十方啟能中心，得知中心募款不易，持續23年舉辦「送愛到十方」春聯義賣活動，今年春聯、年畫義賣，義賣所得10萬3000元，將於年後將全數捐給十方啟能中心。

大業藝能館藝術總監黃譓丞說，23年前，她因為一名腦性麻痺學生就讀於十方啟能中心

，得知十方啟能中心學員為智能障礙、唐氏症、自閉症和發展遲緩等特殊生，靠社會小額捐款挹注維持營運，缺乏經費改善設備。

黃譓丞指出，從此之後，她每年歲末年終都會在大業藝能館推出春聯義賣，連同材料費捐給十方啟能中心做公益，期間還曾擴大舉辦二手衣、捐出畫作，吸引很多畫友、學生家長等人響應，成為年度盛事，即便遇疫情，愛心不中斷，獲得網友共襄盛舉，持續23年。

黃譓丞指出，今年春聯、年畫義賣活動獲中美獅子會創會會長李明麗、會長王藝𡩋，以及獅姐響應，尚友書齋老師陳炫明也帶領學生參與，台中榮總醫師張碧倚今年買下自己設計的兔年年畫，捐出7000元，並發送給院內的醫生，大業藝能館的家長和網友也來共襄盛舉。

台中榮總醫師張碧倚（左）響應「送愛到十方」春聯義賣活動，買下自己設計的兔年年畫，捐出7000元。圖／大業藝能館提供
台中榮總醫師張碧倚（左）響應「送愛到十方」春聯義賣活動，買下自己設計的兔年年畫，捐出7000元。圖／大業藝能館提供
台中大業藝能館今年「送愛到十方」春聯義賣活動，募得10萬3000元，將於年後將全數捐給十方啟能中心。圖／大業藝能館提供
台中大業藝能館今年「送愛到十方」春聯義賣活動，募得10萬3000元，將於年後將全數捐給十方啟能中心。圖／大業藝能館提供

義賣 春聯

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