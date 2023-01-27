用「這一招」支付款項 台中市消保官：業者倒閉仍有機會退費

不少消費者購買餐券、婚宴、旅遊行程、演唱會門票，因疫情衝擊取消，或因業者不堪虧損而結束營業，致消費者求償無門。台中市法制局長李善植建議消費者，消費時除購買有履約保證的票券外，可選擇以信用卡方式支付款項，只要業者未依約履行，且消費者在爭議款期間內提出爭議款申請，都有機會從收單銀行處，退回已支付而未領取服務的費用。

李善植指出，這幾年來，陸續轉知海樂公司主辦的藝文表演活動停辦、境香氛市府店倒閉案、永豐棧酒店經營權等部分受害消費者申請爭議款，但因大部分消費者都用現金付款，如業者拖延不還款，消費者權益將受到損害。

李善植表示，信用卡爭議款機制，是可有效減少消費風險的付款方式，只要消費者使用信用卡購買的商品或服務，無法依契約約定日期領取者，持卡人均可依信用卡爭議款程序申請退費，但要注意，退費申請有期限限制。

李善植說，以VISA、MASTER信用卡為例，持卡消費者需自業者停止提供服務日起120個日曆天內，且需在消費日起540個日曆天內，就未提領的服務範圍內，檢附具體事證，向發卡銀行申請爭議款，即使業者失聯，消費者也有機會從信用卡機構處，就未使用的服務部分獲得退款，減少消費風險。

李善植說，曾有麥克健身倒閉案的受害消費者，雖是刷卡消費，但該消費者在業者倒閉後2年多，才向市府提出消費爭議申訴，已過爭議款期間，又無法連繫業者，以致預繳的費用求償無門。他提醒消費者，務必留意爭議款的申請期間，在爭議款申請期間，向發卡銀行申請爭議款，保障自己權益。

台中市主任消保官康馨壬表示，消費者如有消費疑義，可於機關上班日以手機、市話直撥消費者服務專線「1950」進行諮詢，如需申訴也可上網至 https://www.consume.taichung.gov.tw/1209363/Nodelist 進行申訴。