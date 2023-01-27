影／春節國道清水服務區來客數比去年多5成 麗寶也搶國道客

春節連假出遊人數多，國道三號清水服務區春節期間，每天到客數約2萬5000人，比去年春節多5成；麗寶樂園渡假區距離國道交流道近，也搶國道休息區人流，每天平均約有近4萬人次來客數。

國道清水服務區今天早上7點多就有大量遊客陸續進入，許多是北上人潮，該服務區春節期間，每天到客數約2萬5000人，平常假日是1萬5000人，國道服務區到客數大量增加，顯示春節出遊人數大增。

今天是大年初六，中部天氣好，麗寶樂園渡假區搶國道休息站客源，成為另類國道服務區，供遊客暫時休息，春節假期間湧入大量人潮、車潮，打卡拍照、休息上廁所、吃美食逛街都有；麗寶樂園渡假區位於交通要道，緊鄰國道一、三、四號，下交流道最快3分鐘就能抵達，成為出遊、返鄉的中繼站。