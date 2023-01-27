中捷保全精通3外語 一句溫暖問候日本旅客跨海來信感謝

「おはようございます（日文：早安）!」一句簡單的問候，牽起日本旅客進藤小姐與台中捷運保全人員王仲志的善緣。

進藤小姐去年耶誕節隻身到台中旅行，三度在捷運文心崇德站遇到王仲志，被他溫暖的問候感動，返國後親自寫了卡片表達謝意，並透過中捷公司轉交。

王仲志說，服務旅客是工作日常，沒想到進藤小姐記在心裡，他很感動，也很開心有此機緣做好國民外交。

進藤小姐去年12月24日一早在台中捷運文心崇德站月台拍照時，王仲志趨前問候，知道她來自日本，立即以日語道早安，接著以英語展開短暫對話。

進藤小姐表示很喜歡台灣，經常來台灣，正在學習中文，還當場秀了一段中文，王仲志誇讚她說得很好，讓她覺得「心裡暖暖的」。當天晚上及25日早上返國前，進藤小姐又在文心崇德站遇到王仲志，她也分享在台中旅遊搭捷運特別方便。

進藤小姐回國後，寫信到中捷公司客服中心表示自己雖然中文沒有很好，但想以中文寫卡片向文心崇德站的保全人員致謝，並詢問能否代為轉交。

由於耶誕節期間在文心崇德站值勤的保全人員中有兩位會說英、日語，且當時外籍旅客很多，經進藤小姐進一步提供乘車時間及相關資訊後，中捷公司循線找到王仲志，順利把跨海而來的卡片送到他手上。

進藤小姐的卡片寫了中文及英文兩個版本，希望能清楚表達謝意。她說，每年訪台3次，「第一次和台灣人聊得這麼開心，台中人熱情友善，還會入住台中」，她計畫今年2月中旬再訪台灣，如果兩人能再見面，她想用中文和英文談話，「如果能拍張照片留作紀念就好了」。

王仲志收到卡片很驚訝，他說，因過去從事行銷業務，除了英語、日語，也會說西班牙語，他喜歡做服務性的工作、喜歡和人們互動，擔任中捷保全1年多來，曾在車站遇到烏克蘭、俄羅斯、印度、德國、法國、美國、聖文森及格瑞那丁等國旅客，他習慣會和外國旅客聊幾句，做做國民外交。