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中市弱勢青年就業儲蓄 2年助125人累積存款達600萬

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市自110年推出「弱勢青年就業自立培植計畫」，政府補助20%的存款利息，鼓勵弱勢青年儲蓄累積資產自立。圖／台中市社會局提供
台中市自110年推出「弱勢青年就業自立培植計畫」，政府補助20%的存款利息，鼓勵弱勢青年儲蓄累積資產自立。圖／台中市社會局提供

台中市自110年推出「弱勢青年就業自立培植計畫」，政府補助20%的存款利息，鼓勵弱勢青年儲蓄累積資產自立，2年來共有125人參加，累積資產達約669萬元。台中市社會局表示，112年「弱勢青年就業自立培植計畫」預計6月開放線上申請，歡迎符合資格者報名。

社會局表示，凡列冊台中市低收及中低收入戶的25歲以下國內大專院校及研究所應屆或前一年度畢業生，已成功就業，且能全程配合6個月儲蓄，可選擇每月存款5000元、7500元或1萬元，自行至任一金融機構開立零存整付儲蓄帳戶，並按月自薪資轉存至該帳戶。社會局依實際繳存額度相對提撥20%，一次補助6個月相對提撥金6000元、9000元或1萬2000元，預計每人最高可累積7萬2000元。

社會局指出，110年首次推出「弱勢青年就業自立培植計畫」，共57人參加，資產累積達180萬元。111年推出第二波計畫，存款期間從3個月增加到6個月，並增加線上申請，共68人參加，可累積資產達489萬6000元。參與計畫的青年也配合參加教育投資課程和社會參與回饋，提升理財能力及增加社會參與機會。

參加計畫的小芸(化名)說，她從小吃社會局救濟的百家米長大，家境貧困，媽媽早出晚歸，做最苦、最累的臨時工；她幼時常羨慕別人可以逛街買新衣、吃美食、有家長參加學校運動會，隨著年紀漸長，她才體會到賺錢是一件多麼困難的事情。

小芸參加社會局的理財教育投資課程，從實體遊戲中學到正確理財觀念，不只開源節流，儲蓄下來的錢還要做有效管理。小芸說，參加計畫讓她人生充滿希望，有機會的話，她也希望能當一個幫助別人的人，讓更多弱勢家庭早日擺脫貧窮。

青年 資產 理財

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