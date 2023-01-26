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賴副總統彰化拜年發福袋不拍照 她上前就破例

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
副總統賴清德到彰化縣員林市浮圳宮發送福袋，破例和百歲人瑞合影。記者簡慧珍／攝影
副總統賴清德到彰化縣員林市浮圳宮發送福袋，破例和百歲人瑞合影。記者簡慧珍／攝影

副總統賴清德今天到彰化縣發送福袋，下午到員林市圳安宮，希望拿到的民眾沿著宮廟圍牆排隊近200多公尺。圳安宮主任委員林朝陽祝福賴清德「更上一層樓」，賴清德致詞說兔是「卯」，卯時「日頭出來就是朝陽，拜年接財神就是這樣接。」賓主氣氛和樂。

圳安宮主祀媽祖，賴清德由立法委員陳素月、黃秀芳和縣議員張欣倩、永靖鄉長魏碩衛等人陪同，先和圳安宮主委林朝陽等宮廟委員向媽祖上香、行三獻禮，再到宮廟廣場與圳安宮管理委員會全體委員合影，林朝陽送上「德孚眾望」如意裝飾紀念品，並在結束致詞前高聲講兩遍祝福賴清德「更上一層樓」。

賴清德表示，今天大年初五是接財新的好日子，他代表總統蔡英文向浮圳宮東山媽祖拜年，祝東山媽祖神威顯赫、香火鼎盛，同時請東山媽祖保祐台灣國泰民安、風調雨順，疫情早日結束，百姓過著正常健康日子，也保祐員林市與彰化縣四時無災、八節有慶。

賴清德又說，今年是兔年，兔屬於卯，卯時介於上午5點到7點，「日頭要出來」，就像熱心公益主委林朝陽的名字，「拜年接財神就是這樣接」，他祝福大家在充滿希望的兔年裡平安順利，做生意的生意興旺，做事業的鴻圖大展，求財得財，求利得利，行東西走南北賺錢賺得穩當當。

司儀江天寶宣布「人已經排在圍牆後面」，拿「喜福運途」福袋不握手、不拍照，加速前進速度，眾人禮讓一名坐輪椅人瑞，江天寶連忙說「人瑞阿嬤優先」，賴清德彎腰送上福袋，開特例請人瑞「看鏡頭」，讓主辦單位為他和人瑞拍照，接著領福袋的民眾無論大人或兒少都魚貫上前，賴清德停留約40分鐘即交給主委林朝陽繼續發送福袋。

浮圳宮媽祖分靈自湄洲，來台約300年，因聖示要濟助眾生，從私人供奉的媽祖成為護佑大員林地區的媽祖婆。

彰化縣員林市浮圳宮贈送「德孚眾望」紀念匾給副總統賴清德，主委林朝陽高聲祝福賴清德「更上一層樓」。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市浮圳宮贈送「德孚眾望」紀念匾給副總統賴清德，主委林朝陽高聲祝福賴清德「更上一層樓」。記者簡慧珍／攝影

賴清德 媽祖 福袋 人瑞

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