賴清德到鹿港新祖宮祈福 民眾直喊「賴總統好」

副總統賴清德今天下午連續到彰化三間廟宇參拜，先是到鹿港新祖宮發放1千個福袋，現場群眾熱情，老早就有人排隊，新祖宮主委何春榮致詞直接表示要熱烈歡迎「賴總統」，一旁群眾也跟著直喊「賴總統」好，場面相當熱鬧。

鹿港在過年期間人潮相當多，賴清德今天抵達新祖宮前，已有許多民眾現場排隊，賴清德剛抵達時，有一名婦人上前想陳情，賴清德請隨扈留下聯絡方式再進一步了解，今天還有立委黃秀芳、陳秀寶，民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞等人陪同一起發放兔年福袋。

賴清德說，初五迎財神的日子來鹿港，他代表蔡總統分送一元福袋給民眾，建議民眾將一元錢母放在財位，才能賺大錢，他也祈求媽祖保佑國泰民安，保佑疫情早日過去，讓人們過著正常的生活。