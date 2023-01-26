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前總統馬英九到訪還臉書推薦 中社觀光花市遊客多二成

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中后里中社觀光花市，過年期間每天遊客多。記者游振昇／攝影
台中后里中社觀光花市，過年期間每天遊客多。記者游振昇／攝影

前總統馬英九前天到訪台中后里中社觀光花市，在花園間拍照，他在臉書PO照說，中社花市好漂亮，業者說馬前總統的行銷有幫助，遊客人數約增加二成；過年期間，該花市平均每天到客數約6000多人。

馬前總統昨天和立委楊瓊瓔等人到中社花市發新年小物，他在臉書介紹中社花市說，這裡的花很漂亮，春節連假已過半，大家可把握時間走春。

荷蘭與土耳其「國花」鬱金香現在都在台中市中社觀光花市绽放中，業者今年進口30顆鬱金香花球輪流種植，花季現在展開，每天約有3萬棵鬱金香花綜放，迎接農曆春節和遊客。

2023年中社觀光花市「鬱金香花季」登場，著名花卉「魔幻之花」鬱金香，中社花市推出一年一次的鬱金香花季，面對高溫暖冬，仍然持續努力種植，希望讓國人可以不用出國，到中社觀光花市就可欣賞。

業者今年首批花色安排王子系列，有白馬王子、陽光王子、糖果王子、紫王子領軍，還有粉色耶誕夢幻、紅色摯愛、白粉漸層的雄鵝狂想曲、粉紅的激光遊戲等花色品種率先綻放，過年期間每天都有賞花人潮。

園區還有荷蘭鳶尾花、五彩百合花、彩色海芋、虞美人、葉牡丹、一串紅、鼠尾草、麥桿菊等七彩花田，亮麗繽紛綻放中，因應鬱金香花季能持續綻放，今年春節有10天假期，中社花市今年進口30萬顆的鬱金香花球，採分批種植，讓花開不間斷，預計今年鬱金香花期到3月中旬左右。

前總統馬英九前天到訪台中后里中社觀光花市，還在臉書推薦。圖／取自馬英九臉書
前總統馬英九前天到訪台中后里中社觀光花市，還在臉書推薦。圖／取自馬英九臉書
台中后里中社觀光花市，過年期間每天遊客多。記者游振昇／攝影
台中后里中社觀光花市，過年期間每天遊客多。記者游振昇／攝影

鬱金香 馬英九 春節 花田 賞花

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