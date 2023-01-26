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斥資6.1億打造台中太平國兒運 同步招商中

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府斥資6.1億元打造的太平國民暨兒童運動中心去年10月動工，同步招商中，圖為建築模擬圖。圖／台中市政府提供
台中市政府斥資6.1億元打造的太平國民暨兒童運動中心去年10月動工，同步招商中，圖為建築模擬圖。圖／台中市政府提供

台中市政府為積極打造優質運動環境，推動全民運動，斥資6.1億元打造太平國民暨兒童運動中心，去年10月動工，並歷經多次開說明會，運動局今年同步啟動促參管理招商，配合興建進度選出優質營運團隊，打造全齡運動場所。

運動局長李昱叡說，台中市長盧秀燕重視城市運動發展，全國首創興建國民暨兒童運動中心，已成功啟用長春、大里、潭子等3座，以及沙鹿、北屯、西屯3座兒童運動中心，項目豐富多元，深受在地居民喜愛。

李昱叡說明，太平國兒運設置於坪林森林滯洪公園內，除提供親子運動外，建物特色也將連結在地景觀，善用基地高低地形規劃廣場、半戶外空間提供遊客使用，結合運動休閒與遊憩，完工後將成為在地新興運動休閒景點。

建設局長陳大田表示，為符合居民期待，太平國民暨兒童運動中心歷經多年規劃，市府特將經費擴編至6.1億元；此外，工程取得綠建築黃金級候選證書，並將爭取公共工程金質獎，讓運動中心具系統整合、安全整合、節能防災、健康舒適、智慧創新等複合式功能。

運動局表示，太平國兒運中心內部建置全台中最大公立體適能中心，設置有室內溫水游泳池、體適能中心、綜合球場、瑜珈教室、飛輪教室、韻律教室、兒童遊戲室、活動教室、兒童游泳池等。

運動局說明，感謝建設局鼎力協助興建工作，運動局也積極彙整民意、體育團體及潛在投資團隊建議，盼透過促參管理招商作業，由營運團隊規劃專業課程，未來鼓勵闔家同行參與運動，打造全齡運動場所。

台中市政府斥資6.1億元打造的太平國民暨兒童運動中心去年10月動工，運動局同步啟動促參管理招商中。圖／台中市政府提供
台中市政府斥資6.1億元打造的太平國民暨兒童運動中心去年10月動工，運動局同步啟動促參管理招商中。圖／台中市政府提供

綠建築 盧秀燕 親子 體育

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