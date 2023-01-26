百年古剎社頭清水岩初五抽國運籤 今年全民運勢中上籤

彰化縣定古蹟社頭清水岩今天依古例在大年初五抽出國運、工商與農牧的籤詩，運勢分別是中上、中吉、中上。副主任委員蕭惠仁解籤時強調，國運籤跟政府執政無關，而是代表全國人民新的一年運勢，整體來看，眼前雖有小波折，只要繼續努力都能漸入佳境。

古例臘月廿四日封籤筒，正月初四或初五抽完國運籤和各行各業的籤詩，才開籤筒供信眾抽籤請示神明。社頭鄉民代表會主席兼清水岩總幹事的陳慶福說，隨著時代改變尊重民意，各寺廟已不封籤筒也提早抽國運籤等籤詩供大眾參考，社頭清水岩雖沒封籤筒但仍依循古制到大年初五才抽國運籤。

社頭清水岩管理委員會主任委員蕭秀梅、副主委蕭惠仁和委員陳正雄，依序抽出國運籤、工商籤、農牧籤。國運籤抽中丁亥「秦淑寶救李淵」，籤詩「月出光輝四海明，前途祿位見太平。浮雲掃退終無事，可保禍患不臨身。」

工商籤抽中壬戍「念月英相國寺」，籤詩「孤燈寂寂夜沈沈，萬事清吉萬事成。若逢陰中有善果，燒得好香達神明。」農牧籤抽中甲寅「薛蛟薛癸旁州遇採樓得繡球」，籤詩「於安此景正當時，看看欲吐百花魁。若能遇得春色到，一洒清吉脫塵埃。」

副主委蕭惠仁解籤詩時表示，社會大眾常把國運籤解讀為政府執政運勢，其實國運籤代表全體人民的運勢，跟求籤問政府施政運勢完全不同；今年台灣人民運勢眼前雖有小波折但可化險為夷，只要努力、毅力、智慧，成功指日可待。