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兔年到台中綠川走春 AR實境與「愛麗絲兔」合影萌拍
台中綠川興大段旁的裝置藝術「愛麗絲兔之夢」，成了新春最應景的打卡熱點之一，水利局也於沿岸邊設置燈飾，讓綠川「螢光閃閃」；一旁更有互動導覽設施，手機掃描QR code即可現場導覽，也能用AR擴增實境，與可愛小兔玩遊戲。
水利局指出，綠川學府路段下游綠帶內，設有多處互動導覽設施，現場掃描QR code開啟導覽網頁，簡潔UI畫面表現方式，搭配插畫風格，除讓民眾更認識附近亮點特色外，更有AR擴增實境的互動小遊戲，可以跟立體的愛麗絲兔錄製留念照片，更提供周邊美食地圖，吸睛又療癒。
水利局表示，綠川白天可讓小朋友在複層林間嬉戲尋覓，搭配夜間不同顏色冰條燈，附掛在河岸兩側欄杆上，點點亮光映在清澈的綠川河面上，彷彿在森林中透出許多螢光；夜間燈飾每日17時30分至22時持續亮燈至今年2月5日元宵節，為夜晚增添浪漫氛圍。
水利局提到，改善後的水環境空間，透過巧思布置，再搭配美麗的燈飾，創造與白天不同的體驗感覺，打造各年齡、族群都能享受的資源空間；將秉持水安全、水環境、水文化的理念，持續進行更優質水利建設，打造大台中地區成為宜居之都。
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