租地小心被「坑」 中市環局提4原則避免重罰
環境保護署為保障土地出租人權益，去年12月21日已訂定「出租不動產（土地、廠房）建議約定事項」。台中市政府環保局今提醒，土地出租人應確認承租用途，出租後加強巡視管理，否則負擔清理費有時高達數百萬、甚至數千萬元。
各地事業廢棄物清理費近年飇漲，另不肖業者為省錢省時亂倒有害廢棄物。台中市去年發生多起租地卻被堆置大量廢棄物、挖坑傾倒強酸廢液等事件。
有地主因沒有利用土地或土地位在偏遠，很少去看。有的因繼承取得，根本不知道土地正確位置，若遭偷倒廢棄物，依廢棄物清理法第71條，若找不到偷倒者，得負擔清理費，費用有時高達數百至數千萬元。
中市環保局說明，出租土地應慎選出租對象、確認租賃項目、加強巡視管理、避免非法棄置。
環保局指出，偷倒案如查獲行為人，可循線追查廢棄物產源，才可有效要求事業產源負起清除處理廢棄物責任，降低土地所有權人的損失及法律上責任。若無法釐清清理責任，將由土地所有人、管理人或使用人負起清理責任。
環保局強調，任意棄置廢棄物或未經主管機關許可提供土地、廠房供回填、堆置廢棄物，已觸犯廢棄物清理法相關規定，最重可處5年以下有期徒刑得併科1500萬元以下罰金，且事後仍需負起環境復原責任。
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