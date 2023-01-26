年初五台中倒垃圾「迎財神」 清潔隊巧思送驚喜

大年初五迎財神，台中市清潔隊發揮創意，利用廢輪胎、鍋碗瓢盆、插花材料、床墊等素材，妝點垃圾車、回收車，利用選舉布條巧扮「財神爺」，搭配一閃一閃燈光效果，讓倒垃圾的民眾也忍不住打卡分享喜慶氣氛。

龍井區清潔隊隊長蕭進益說，隊員動巧思，在垃圾收運加入一點過年元素，彼此樂在其中，特別有資源回收再利用的成就感和樂趣。

巧扮財神爺隊員陳建良裝扮成財神爺，他說一開始還有點害羞，但發現民眾都踴躍過來合照、打招呼，人人開心喜悅的表情，就有熱熱鬧鬧過新年的感覺，期望大家新的一年都能平安喜樂。

環保局長陳宏益表示，清潔隊是最貼近市民的一群人，從過年前的台中清潔月，一路服務市民到過年期間，動巧思熱情互動，希望大家做好垃圾分類，不要讓清潔隊員太累。