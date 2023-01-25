「花在彰化」入園人潮成長152%倍 縣府推敲3原因

2023花在彰化大年初一（1月22日）開幕，今天進入第四天，截至昨天人潮是去年同期的一倍，因東北季風過強而停飛的鯊魚輕航機飛行表演今天恢復，引起遊客陣陣驚呼。縣政府預估今天下午6點閉園前可望達到35萬遊園人次。

彰化縣政府1月22日至2月5日，在溪州鄉溪州公園舉辦「2023花在彰化」，每天安排表演節目和活動，原訂昨天舉辦的鯊魚輕航機飛行表演，因東北季風過強，改在今天11點、下午3點，輕航機分列式飛行盤旋溪州公園上空，遊客紛紛拿出手機拍照。

縣政府農業處表示，今天沒看到的民眾可在2月5日下午4點觀賞鯊魚輕航機表演飛行，平日園區有祈福贈花、百人彩繪風機及科學遊戲闖關，初一到初六（1月29日）、2月5日每天送300個兔子小提燈，1月30日至2月4日每天送150個，下午1點45分發領取券，2點開始領取。

距離2004彰化花博會，全國新春最大型的公辦花卉園藝展演活動邁入第二十年。今年主題活動「夢遊鮮境」，布置奇幻花海、急流鮮境、樹林冒險與皇家花園既浪漫又具可看性，開園3天累計湧入28萬1064人次，比去年同期13萬5576人次，成長約152%，今天上午10點半就已停車場全滿。縣政府認為新冠疫情趨緩可能是主因，其次花在彰化年年主題不同又免費入園，吸引力不小。